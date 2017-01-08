Тела двух пенсионеров месяц пролежали в квартире на юго-западе столицы Рубрики: Происшествия

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По его словам, накануне в полицию поступило сообщение о затоплении в одной из квартир дома по улице Теплый стан. Прибывшие на место сотрудники обнаружили в квартире трупы 94-летней пенсионерки и ее 66-летнего знакомого. Смерть пожилых людей наступила примерно за месяц до их обнаружения. По данному факту проводится проверка, В столичном главке МВД подтвердили факт обнаружения трупов, не уточнив подробностей. Столичные правоохранители выясняют обстоятельства смерти 94-летней пенсионерки и ее 66-летнего знакомого, тела которых месяц пролежали в квартире на юго-западе города. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.По его словам, накануне в полицию поступило сообщение о затоплении в одной из квартир дома по улице Теплый стан. Прибывшие на место сотрудники обнаружили в квартире трупы 94-летней пенсионерки и ее 66-летнего знакомого. Смерть пожилых людей наступила примерно за месяц до их обнаружения. По данному факту проводится проверка, В столичном главке МВД подтвердили факт обнаружения трупов, не уточнив подробностей.



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