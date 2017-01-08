32 миллиона рублей потратят на новый проект реставрации Шуховской башни взамен устаревшего Рубрики: Архитектура

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Предыдущий проект не был одобрен Главгосэкспертизой и не учитывает уже проведенных противоаварийных работ на башне, поясняется в документах на портале госзакупок. Кроме того, нужны актуальные результаты обследования и инженерно-геологических изысканий. Реставрация Шуховской башни возможна только после того, как новый проект одобрит экспертиза, и найдется источник финансирования.



Российская телевизионная и радиовещательная сеть должна подать заявку на включение реставрации башни на 2018 год в федеральную целевую программу "Культура России" до 2018 года. Прошлой весной внутри Шуховской башни установили поддерживающую конструкцию, внешне похожую на



Так как проект укрепления не публиковался, защитники башни предположили, что "вешалку" можно будет использовать и для демонтажа памятника. Такой вариант "реконструкции" – ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" заказала новый проект реставрации Шуховской башни, цента контракта – более 32 миллионов рублей. Исполнителем станет ОАО ПСП "КиН", которое уже создавало проект реставрации памятника пять лет назад. Однако использовать его невозможно по ряду причин, сообщает РИА "Новости" Предыдущий проект не был одобрен Главгосэкспертизой и не учитывает уже проведенных противоаварийных работ на башне, поясняется в документах на портале госзакупок. Кроме того, нужны актуальные результаты обследования и инженерно-геологических изысканий. Реставрация Шуховской башни возможна только после того, как новый проект одобрит экспертиза, и найдется источник финансирования.Российская телевизионная и радиовещательная сеть должна подать заявку на включение реставрации башни на 2018 год в федеральную целевую программу "Культура России" до 2018 года. Прошлой весной внутри Шуховской башни установили поддерживающую конструкцию, внешне похожую на вешалку . Она удерживает стены и частично снимает нагрузку на каркас.Так как проект укрепления не публиковался, защитники башни предположили, что "вешалку" можно будет использовать и для демонтажа памятника. Такой вариант "реконструкции" – полный разбор башни с частичной заменой элементов – предлагался несколько лет назад, но вызвал бурю негодования в обществе. При этом варианта, который удовлетворил бы всех, нет.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 14 марта 2016 г. Шуховскую башню укрепили "вешалкой", но плана реставрации пока нет

Внутри башни установили поддерживающую конструкцию, внешне похожую на вешалку. Она удерживает стены башни и частично снимает нагрузку на каркас. Следующим этапом станет подготовка подробного плана реставрации памятника.

