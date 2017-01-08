32 миллиона рублей потратят на новый проект реставрации Шуховской башни взамен устаревшего

ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" заказала новый проект реставрации Шуховской башни, цента контракта – более 32 миллионов рублей. Исполнителем станет ОАО ПСП "КиН", которое уже создавало проект реставрации памятника пять лет назад. Однако использовать его невозможно по ряду причин, сообщает РИА "Новости"
.
Предыдущий проект не был одобрен Главгосэкспертизой и не учитывает уже проведенных противоаварийных работ на башне, поясняется в документах на портале госзакупок. Кроме того, нужны актуальные результаты обследования и инженерно-геологических изысканий. Реставрация Шуховской башни возможна только после того, как новый проект одобрит экспертиза, и найдется источник финансирования.
Российская телевизионная и радиовещательная сеть должна подать заявку на включение реставрации башни на 2018 год в федеральную целевую программу "Культура России" до 2018 года. Прошлой весной внутри Шуховской башни установили поддерживающую конструкцию, внешне похожую на вешалку
. Она удерживает стены и частично снимает нагрузку на каркас.
Так как проект укрепления не публиковался, защитники башни предположили, что "вешалку" можно будет использовать и для демонтажа памятника. Такой вариант "реконструкции" – полный разбор
башни с частичной заменой элементов – предлагался несколько лет назад, но вызвал бурю негодования в обществе. При этом варианта, который удовлетворил бы всех, нет.