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Московским школьникам будут рассказывать о здоровом питании
11 января 2017 г. | Время публикации 08:13 | Последние изменения 10:58
Рубрики: Дети  
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Global Look Press
Московским школьникам и их родителям расскажут о том, как правильно и безопасно похудеть. Об этом M24.ru рассказала председатель экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования Людмила Мясникова.

По словам Мясниковой, родителям будут рассказывать о принципах здорового питания, о методиках поддержания физической формы и способах безопасного похудения. Эксперты полагают, что взаимодействие школы и родителей важно для формирования правильных пищевых привычек у детей, а для борьбы с лишним весом достаточно следовать ряду простых рекомендаций, заменяя колбасу мясом и вводя в рацион свежие овощи и фрукты. В то же время при работе со школьниками нужно тщательно проработать подход, чтобы у них сохранялась мотивация к похудению.

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