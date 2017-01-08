Московским школьникам будут рассказывать о здоровом питании

Московским школьникам и их родителям расскажут о том, как правильно и безопасно похудеть. Об этом M24.ru
рассказала председатель экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования Людмила Мясникова.
По словам Мясниковой, родителям будут рассказывать о принципах здорового питания, о методиках поддержания физической формы и способах безопасного похудения. Эксперты полагают, что взаимодействие школы и родителей важно для формирования правильных пищевых привычек у детей, а для борьбы с лишним весом достаточно следовать ряду простых рекомендаций, заменяя колбасу мясом и вводя в рацион свежие овощи и фрукты. В то же время при работе со школьниками нужно тщательно проработать подход, чтобы у них сохранялась мотивация к похудению.