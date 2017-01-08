Жириновский предложил отправлять стритрейсеров в ссылку

9 января 2017 г. Скандальная гонщица попала в больницу после очередного задержания

Вечером 8 января сотрудники ДПС остановили авто Мары Багдасарян и обнаружили на ее счету еще несколько неоплаченных штрафов. После задержания гонщице стало плохо, и ей вызвали скорую.