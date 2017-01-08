На Москву надвигаются сильные снегопады Рубрики: Погода

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"После рождественских морозов в начале первой рабочей недели года в Москве потеплело. Но к концу недели зима напомнит о себе. Прирост снежного покрова в столице и ее окрестностях составит от 3 до 6 сантиметров. Больше всего снега ожидается на юге Московской области", - говорится в сообщении.



Снегопад с 12 на 13 января будет не последним на этой неделе. "В выходные дни активные циклонические вихри с юго-запада принесут очередные порции снега, местами снегопады на фронтах с юго-запада будут довольно интенсивными. Это следует учесть автолюбителям", - подчеркнули эксперты. В ближайшие дни в столичном регионе ожидаются сильные осадки, сообщает агентство Москва со ссылкой на портал "Метеоновости" . По данным синоптиков, уже завтра к 15:00 к Москве подойдут фронты циклона с обильными снегопадами, которые продолжатся до середины ночи 13 января. Непогода будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 12-15 метров в секунду."После рождественских морозов в начале первой рабочей недели года в Москве потеплело. Но к концу недели зима напомнит о себе. Прирост снежного покрова в столице и ее окрестностях составит от 3 до 6 сантиметров. Больше всего снега ожидается на юге Московской области", - говорится в сообщении.Снегопад с 12 на 13 января будет не последним на этой неделе. "В выходные дни активные циклонические вихри с юго-запада принесут очередные порции снега, местами снегопады на фронтах с юго-запада будут довольно интенсивными. Это следует учесть автолюбителям", - подчеркнули эксперты.



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