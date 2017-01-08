На Москву надвигаются сильные снегопады

В ближайшие дни в столичном регионе ожидаются сильные осадки, сообщает агентство Москва
со ссылкой на портал "Метеоновости"
. По данным синоптиков, уже завтра к 15:00 к Москве подойдут фронты циклона с обильными снегопадами, которые продолжатся до середины ночи 13 января. Непогода будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 12-15 метров в секунду.
"После рождественских морозов в начале первой рабочей недели года в Москве потеплело. Но к концу недели зима напомнит о себе. Прирост снежного покрова в столице и ее окрестностях составит от 3 до 6 сантиметров. Больше всего снега ожидается на юге Московской области", - говорится в сообщении.
Снегопад с 12 на 13 января будет не последним на этой неделе. "В выходные дни активные циклонические вихри с юго-запада принесут очередные порции снега, местами снегопады на фронтах с юго-запада будут довольно интенсивными. Это следует учесть автолюбителям", - подчеркнули эксперты.