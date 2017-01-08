Топ-10 улиц с бесплатным Wi-Fi составили в Москве

16 декабря 2016 г. "Путешествие в Рождество" начинается в Москве в пятницу

Нынешний фестиваль обещает стать более масштабным, чем в предыдущие годы. Посетителей ждут световые инсталляции от зарубежных дизайнеров, разнообразные развлечения и угощения. Почетный гость – Санта-Клаус из Лапландии.