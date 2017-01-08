Росгвардия взяла штурмом домашний "трудлагерь" для наркоманов в Чертаново

Двух жителей столицы задержали по подозрению в незаконном удержании мужчины под предлогом трудоустройства. Как сообщается на сайте
ГСУ СК по Москве, 23 декабря двое мужчин и "иные неустановленные лица" под предлогом трудоустройства пригласили к себе в квартиру по улице Кировоградская 39-летнего мужчину. Применив к нему физическую силу, подозреваемые незаконно удерживали его в течение двух недель без объяснения причин.
Потерпевший смог обратиться за помощью к жителям дома, передав записку через окно. Соседи сообщили о произошедшем в правоохранительные органы, по подозрению в совершении преступления задержаны 44-летний и 37-летний жители столицы. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы".
Между тем, как пишет "Московский комсомолец"
, мужчина находился в своего рода пункте передержки. Его организовали двое бывших наркоманов, решивших самостоятельно заняться реабилитацией "коллег".
"Мы никого насильно не удерживали. Люди добровольно к нам приходили, узнавали из соцсетей, также я много ездил по реабилитационным центрам, общался", - рассказывает один из них. Мать другого волонтера утверждает, что наркоманов в центре лечили трудотерапией, а полицейские не раз обращались за помощью в борьбе с наркодилерами.
Мужчина, который через записку пожаловался на принудительное удерживание, был наркоманом со стажем и находился на особом контроле у организаторов "антинаркотической квартиры", однако удерживать его, по их словам, никто не собирался. По данным МК, квартиру взяли штурмом бойцы Росгвардии, всего в ней находились семь человек.