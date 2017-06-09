Деревья на Тверской-Ямской улице в центре Москвы залили асфальтом

8 июня 2017 г. Соцсети высмеяли публикацию в СМИ о пользе реновации для экологии Москвы

Издевок удостоилась статья в "Московском комсомольце", автор которой призвала не опасаться, что посаженные вместо вырубленных "голые" деревья не справятся с очисткой воздуха. По ее мнению, за этот процесс отвечает корневая система.