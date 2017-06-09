Деревья на Тверской-Ямской улице в центре Москвы залили асфальтом

На 4-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы рабочие залили все деревья асфальтом, почти вплотную к стволам, а затем обложили стволы бетонными бордюрами, нарушив все предусмотренные нормы, рассказала жительница столицы, журналистка Кети Хараизде на своей странице в Facebook
. Попытки повлиять на представителя подрядчика ни к чему не привели: что-то переделывать он отказался, заявив, что сперва его организация должна завершить аналогичные работы на других улицах.
Когда Хараидзе начала снимать на камеру присутствующих на месте сотрудников компании, а также начальника местного "Жилищника", от журналистки потребовали прекратить запись. После того, как она отказалась это сделать, один из представителей подрядчика ударил ее по руке при попытке выхватить телефон. "Пришли, наши бабки освоили, и плевать: а потом еще раз освоят", - возмутилась москвичка.
Она также отметила, что работы, по ее информации, ведет некая фирма "УСТ", зарегистрированная в Новом Уренгое. Никаких щитов о том, кто ведет работы, на 4-й Тверской-Ямской не установлено, что также противоречит закону. Муниципальный депутат Гагаринского района Елена Русакова, в свою очередь, уточнила
, что приствольный круг вокруг каждого дерева должен составлять метр и более, иначе дерево погибает. "Почему-то подрядчики стремятся любой ценой уменьшать приствольные круги. Даже интересно, почему", - иронизирует Русакова.