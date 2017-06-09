]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
11
июня
pda
Поиск
Архив

Деревья на Тверской-Ямской улице в центре Москвы залили асфальтом
11 июня 2017 г. | Время публикации 17:01
Рубрики: Городская инфраструктура  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
На 4-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы рабочие залили все деревья асфальтом, почти вплотную к стволам, а затем обложили стволы бетонными бордюрами, нарушив все предусмотренные нормы, рассказала жительница столицы, журналистка Кети Хараизде на своей странице в Facebook. Попытки повлиять на представителя подрядчика ни к чему не привели: что-то переделывать он отказался, заявив, что сперва его организация должна завершить аналогичные работы на других улицах.

Когда Хараидзе начала снимать на камеру присутствующих на месте сотрудников компании, а также начальника местного "Жилищника", от журналистки потребовали прекратить запись. После того, как она отказалась это сделать, один из представителей подрядчика ударил ее по руке при попытке выхватить телефон. "Пришли, наши бабки освоили, и плевать: а потом еще раз освоят", - возмутилась москвичка.

Она также отметила, что работы, по ее информации, ведет некая фирма "УСТ", зарегистрированная в Новом Уренгое. Никаких щитов о том, кто ведет работы, на 4-й Тверской-Ямской не установлено, что также противоречит закону. Муниципальный депутат Гагаринского района Елена Русакова, в свою очередь, уточнила, что приствольный круг вокруг каждого дерева должен составлять метр и более, иначе дерево погибает. "Почему-то подрядчики стремятся любой ценой уменьшать приствольные круги. Даже интересно, почему", - иронизирует Русакова.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Соцсети высмеяли публикацию в СМИ о пользе реновации для экологии Москвы
8 июня 2017 г.
Соцсети высмеяли публикацию в СМИ о пользе реновации для экологии Москвы
Издевок удостоилась статья в "Московском комсомольце", автор которой призвала не опасаться, что посаженные вместо вырубленных "голые" деревья не справятся с очисткой воздуха. По ее мнению, за этот процесс отвечает корневая система.
5 июня 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
1.06.2017   12:20
6
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 11 июня 2017 г. // Последняя новость 18:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>