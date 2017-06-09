В Печатниках управа отгораживалась от жителей дорожным знаком "кирпич" Рубрики: Общество

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Представители управы брать на себя ответственность за появление нелегального знака отказываются. Между тем на самовольность его установки указывает тот факт, что размещенная под знаком табличка "Кроме служебных а/м" не может располагаться рядом с "кирпичом" согласно правилам дорожного движения. По мнению Третьюхина, знак чиновники установили целенаправленно, чтобы отгородиться от жителей.



Муниципальный депутат также обратил внимание на то, что на незаконный дорожный знак поступали жалобы еще в 2015 году. Тогда заместитель префекта ЮВАО Евгений Афанасенков отчитался о демонтаже "кирпича", но вскоре он вернулся вновь. "Установка действительно нужных дорожных объектов в Печатниках происходит не так просто, как у здания управы. Известны случаи, когда на размещение знаков "парковка для инвалидов", "пешеходный переход" у жителей уходили годы. При въезде на территорию управы столичного района Печатники с прошлого года висел дорожный знак "кирпич", запрещающий движение любых транспортных средств. Местным чиновникам неоднократно указывали на незаконность установки этого знака, но демонтировали его лишь за несколько дней до проверки ГИБДД, отмечает муниципальный депутат Виталий Третьюхин на сайте "Народный совет района Печатники".Представители управы брать на себя ответственность за появление нелегального знака отказываются. Между тем на самовольность его установки указывает тот факт, что размещенная под знаком табличка "Кроме служебных а/м" не может располагаться рядом с "кирпичом" согласно правилам дорожного движения. По мнению Третьюхина, знак чиновники установили целенаправленно, чтобы отгородиться от жителей.Муниципальный депутат также обратил внимание на то, что на незаконный дорожный знак поступали жалобы еще в 2015 году. Тогда заместитель префекта ЮВАО Евгений Афанасенков отчитался о демонтаже "кирпича", но вскоре он вернулся вновь. "Установка действительно нужных дорожных объектов в Печатниках происходит не так просто, как у здания управы. Известны случаи, когда на размещение знаков "парковка для инвалидов", "пешеходный переход" у жителей уходили годы.



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