Дебаркадер "Чайка" на Москве-реке заблокировали бетонными блоками, пока там праздновалась свадьба

31 мая 2017 г. Владельцы двух неугодных дептрансу теплоходов на Москве-реке пожаловались на мэрию генпрокурору

По заверению собственников, их теплоходы не утратили свои судовые свойства, а значит не являются дебаркадерами, на чем настаивают городские чиновники.