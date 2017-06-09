]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
11
июня
pda
Поиск
Архив

Дебаркадер "Чайка" на Москве-реке заблокировали бетонными блоками, пока там праздновалась свадьба
11 июня 2017 г. | Время публикации 15:05
Рубрики: Происшествия, Городская инфраструктура  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Facebook.com / Сергей Митрохин
По приказу московских властей рабочие заблокировали бетонными блоками вход в ресторан-дебаркадер "Чайка" на Краснопресненской набережной. Тот факт, что на борту плавучего ресторана тогда находились люди, празднующие свадьбу, никого не смутил, пишет на своей странице в Facebook глава московского отделения партии "Яблока" Сергей Митрохин.

Примечательно, что во время работ на месте присутствовала полиция, которая нисколько не мешала рабочим создавать повышенную угрозу для жизни и безопасности людей, съехавшихся на свадьбу. В результате молодожены и их гости были вынуждены выбираться с дебаркадера, перелезая через ограждения, а также по каменным бордюрам, с которых не мудрено было сорваться в реку.

Официальное объяснение властей такое: Гормост якобы должен ремонтировать набережную. При этом, как отмечает Митрохин, на набережной и так лишь недавно была уложена свежая плитка. "Дикая выходка московских властей объясняется обыкновенным рейдерством. Плавучий ресторан хотят убрать, чтобы отдать выгодное место рядом с центром международной торговли своим", - считает политик.



Напомним, в конце мая владельцы теплоходов "Александр Блок" и "Ласточка-2" обратились с письмом к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой разобраться в их конфликте со столичным департаментом транспорта. Городские власти ранее предписали владельцам судов уплыть с территории Москвы-реки, иначе они будут отбуксированы в порт города Кимры. Предприниматели уверены, что это требование незаконно.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Владельцы двух неугодных дептрансу теплоходов на Москве-реке пожаловались на мэрию генпрокурору
31 мая 2017 г.
Владельцы двух неугодных дептрансу теплоходов на Москве-реке пожаловались на мэрию генпрокурору
По заверению собственников, их теплоходы не утратили свои судовые свойства, а значит не являются дебаркадерами, на чем настаивают городские чиновники.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
1.06.2017   12:20
6
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 11 июня 2017 г. // Последняя новость 18:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>