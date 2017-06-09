Стрелок, убивший четверых в подмосковном Кратово, мог найти оружие в лесу

Житель подмосковного поселка Кратово Игорь Зенков, который накануне вечером застрелил четверых местных жителей, увлекался поисками в лесах оружия времен Великой Отечественной войны. Оружие, из которого он открыл огонь по людям, скорее всего, было найдено во время таких поисков, сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на информированный источник. О странном хобби стрелка знали
и его соседи.
В МВД ранее заявили, что ружье, из которого стрелял Зенков, не было зарегистрировано. Злоумышленник также закидывал прибывших на место правоохранителей гранатами. Где он их взял, также предстоит выяснить.
К настоящему моменту известно, что Зенков некогда работал в одной из структур МЧС, по разным данным, он служил либо в Чечне, либо в Афганистане. СМИ также писали о том, что преступник некоторое время служил в межмуниципальном управлении МВД "Раменское", однако в областном управлении полиции эту информацию опровергли. "Данный гражданин никогда не проходил службу в ГУ МВД России по Московской области", - заявили в ведомстве.- Кратовский стрелок мог первой убить мать
Зенков, забаррикадировавшийся в собственном доме, открыл стрельбу по жителям поселка в субботу вечером, 10 июня. В результате его действий погибли четыре человека, еще несколько получили ранения. От переговоров с кем-либо стрелок отказывался, а когда бойцы Росгвардии попытались взять дом штурмом, Зенкову удалось прорваться через оцепление и скрыться в лесополосе. Там его окружили и в течение нескольких часов пытались задержать. В итоге преступник был ликвидирован
.
Что стало причиной бойни, пока неизвестно. Не исключено, что имел место некий конфликт Зенкова с соседями. По одной из версий, ему не нравился шум от построенного рядом автосервиса. Кроме того, он регулярно ссорился с жителем поселка, который построил себе слишком высокий дом и "затенял солнце" на участке, где жил Зенков. Источники сообщали о психическом расстройстве стрелка, а также о том, что накануне он находился в состоянии "белой горячки" от злоупотребления спиртным.
После бойни в Кратово Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трем статьям: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ), незаконный оборот оружия (статья 222 УК РФ), убийство двух и более лиц (часть 2 статьи 105 УК РФ).