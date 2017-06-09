Для антикоррупционного митинга Навального 12 июня перекроют движение на проспекте Академика Сахарова Рубрики: Общество

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Столичные власти ранее согласовали заявку Фонда борьбы с коррупцией, поданную директором фонда Романом Рубановым, а потому столь массовых задержаний, как во время акции "Он нам не Димон", не ожидается.



В то же время полиция столицы накануне предупредила о



В пресс-службе ГУ МВД добавили, что полицейские будут "жестко реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка и защиты граждан". Там напомнили, что ответственность за обеспечение безопасности участников мероприятия возлагается законом в том числе и на организаторов публичных мероприятий.



В команде Навального отметили, что выход на улицу - "абсолютно нормальная реакция людей на ситуацию, когда власть не отвечает на логичные вопросы". "Почему у премьер-министра находят дачи и яхты на миллиарды рублей, а он в ответ рассказывает про компот? Почему госкомпания закупает чайные ложечки за 14 000 рублей и не понимает, в чем проблема? Почему полицейские могут избить задержанного, и им за это ничего не будет? Почему в стране с огромными запасами нефти и газа 5 миллионов человек получают зарплату в 7500 рублей? У нас очень много вопросов. Мы хотим получить на них ответы", - подчеркнули оппозиционеры. В понедельник, 12 июня, в связи с проведением антикоррупционного митинга будет перекрыто движение на проспекте Академика Сахарова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Ограничения будут действовать с полуночи до 22:00, уточнили в учреждении.Столичные власти ранее согласовали заявку Фонда борьбы с коррупцией, поданную директором фонда Романом Рубановым, а потому столь массовых задержаний, как во время акции "Он нам не Димон", не ожидается.В то же время полиция столицы накануне предупредила о возможности провокаций на санкционированной оппозиционной акции 12 июня. Там якобы получили сведения о неких людях в масках, которые собираются распылить газ из баллончиков. Глава избирательного штаба политика Алексея Навального Леонид Волков прокомментировал сообщение в своем Twitter: "Читайте новости правильно: мэрия Москвы хочет пригнать на митинг 12 июня провокаторов в масках с баллончиками".В пресс-службе ГУ МВД добавили, что полицейские будут "жестко реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка и защиты граждан". Там напомнили, что ответственность за обеспечение безопасности участников мероприятия возлагается законом в том числе и на организаторов публичных мероприятий.В команде Навального отметили, что выход на улицу - "абсолютно нормальная реакция людей на ситуацию, когда власть не отвечает на логичные вопросы". "Почему у премьер-министра находят дачи и яхты на миллиарды рублей, а он в ответ рассказывает про компот? Почему госкомпания закупает чайные ложечки за 14 000 рублей и не понимает, в чем проблема? Почему полицейские могут избить задержанного, и им за это ничего не будет? Почему в стране с огромными запасами нефти и газа 5 миллионов человек получают зарплату в 7500 рублей? У нас очень много вопросов. Мы хотим получить на них ответы", - подчеркнули оппозиционеры.



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