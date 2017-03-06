Четыре человека пострадали в ДТП на МКАД Рубрики: Происшествия

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Агентство городских новостей "Москва"



"На 28-м километре МКАД при ДТП пострадали четыре человека, все они находились в одном автомобиле. Два вертолета Московского авиационного центра эвакуировали двух пострадавших в медицинские учреждения", – сказал собеседник агентства. Он отметил, что одного мужчину доставили в тяжелом состоянии в НИИ Склифосовского. Второго вертолёт доставил в ГКБ 79 с тяжелой сочетанной травмой. Четыре человека пострадали, по предварительным данным, в результате ДТП на внешней стороне Московской кольцевой автодороги на юге столицы, к эвакуации пострадавших привлечены два вертолета московского авиационного центра, сообщил РИА "Новости" представитель департамента по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям столицы."На 28-м километре МКАД при ДТП пострадали четыре человека, все они находились в одном автомобиле. Два вертолета Московского авиационного центра эвакуировали двух пострадавших в медицинские учреждения", – сказал собеседник агентства. Он отметил, что одного мужчину доставили в тяжелом состоянии в НИИ Склифосовского. Второго вертолёт доставил в ГКБ 79 с тяжелой сочетанной травмой.



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