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Четыре человека пострадали в ДТП на МКАД
11 марта 2017 г. | Время публикации 14:00 | Последние изменения 15:12
Рубрики: Происшествия  
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Агентство городских новостей "Москва"
Четыре человека пострадали, по предварительным данным, в результате ДТП на внешней стороне Московской кольцевой автодороги на юге столицы, к эвакуации пострадавших привлечены два вертолета московского авиационного центра, сообщил РИА "Новости" представитель департамента по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям столицы.

"На 28-м километре МКАД при ДТП пострадали четыре человека, все они находились в одном автомобиле. Два вертолета Московского авиационного центра эвакуировали двух пострадавших в медицинские учреждения", – сказал собеседник агентства. Он отметил, что одного мужчину доставили в тяжелом состоянии в НИИ Склифосовского. Второго вертолёт доставил в ГКБ 79 с тяжелой сочетанной травмой.
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