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Стало известно, когда пригородные поезда перейдут на летнее расписание
11 марта 2017 г. | Время публикации 12:30
Рубрики: Областная инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
С 26 марта пригородные поезда перейдут на летнее расписание, сообщается на портале правительства Москвы. В частности, изменятся некоторые маршруты и периоды курсирования электричек Московского транспортного узла. К тому же начнет ходить 15 дополнительных поездов.

Как сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), летнее расписание вводят в последнее воскресенье марта. Связано это, прежде всего, с тем, что международные поезда, отправляющиеся в страны, где в этот день происходит переход на летнее время, корректируют свое расписание.

Кроме того, возвращаются летние поезда, а на некоторых направлениях происходит сезонное увеличение периодичности движения и удлинение маршрутов. Из-за изменения расписания поездов дальнего следования необходимо корректировать и график движения электричек. Подробнее об изменениях можно узнать на сайте ЦППК.
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Суббота, 11 марта 2017 г. // Последняя новость 12:30
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