Автовладелец привел в ГИБДД водителя, который сбил на его машине двух детей и их бабушку Происшествия Рубрики: Автотранспорт

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



"9 марта 2017 года в подразделение Госавтоинспекции прибыли владелец и водитель автомобиля Lexus, управлявший иномаркой во время ДТП, вечером 6 марта 2017 года. В результате наезда пострадали двое детей и пожилая женщина. После чего, водитель иномарки, бросив автомашину, скрылся с места происшествия", – говорится в сообщении.



В материале уточняется, что в отношении приезжего из Приволжского федерального округа 1975 года рождения составлены три административных материала, по статьям 12.1 (управление транспортным средством, не зарегистрированном в установленном порядке), 12.27 (несоблюдение требований об ОСАГО), 12.27 (невыполнение обязанностей в связи с ДТП) КоАП РФ. Для дальнейшего разбирательства участник ДТП был передан в следственную часть, заключается на сайте. Водитель, сбивший двоих детей и их бабушку в Москве, сам пришел в подразделение Госавтоинспекции, с ним прибыл и владелец автомобиля, сообщается на сайте столичного управления ГИБДД ГУ МВД РФ."9 марта 2017 года в подразделение Госавтоинспекции прибыли владелец и водитель автомобиля Lexus, управлявший иномаркой во время ДТП, вечером 6 марта 2017 года. В результате наезда пострадали двое детей и пожилая женщина. После чего, водитель иномарки, бросив автомашину, скрылся с места происшествия", – говорится в сообщении.В материале уточняется, что в отношении приезжего из Приволжского федерального округа 1975 года рождения составлены три административных материала, по статьям 12.1 (управление транспортным средством, не зарегистрированном в установленном порядке), 12.27 (несоблюдение требований об ОСАГО), 12.27 (невыполнение обязанностей в связи с ДТП) КоАП РФ. Для дальнейшего разбирательства участник ДТП был передан в следственную часть, заключается на сайте.



Предыдущая статья | Следующая статья

