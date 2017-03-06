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Автовладелец привел в ГИБДД водителя, который сбил на его машине двух детей и их бабушку
11 марта 2017 г. | Время публикации 15:50
Рубрики: Автотранспорт, Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Водитель, сбивший двоих детей и их бабушку в Москве, сам пришел в подразделение Госавтоинспекции, с ним прибыл и владелец автомобиля, сообщается на сайте столичного управления ГИБДД ГУ МВД РФ.

"9 марта 2017 года в подразделение Госавтоинспекции прибыли владелец и водитель автомобиля Lexus, управлявший иномаркой во время ДТП, вечером 6 марта 2017 года. В результате наезда пострадали двое детей и пожилая женщина. После чего, водитель иномарки, бросив автомашину, скрылся с места происшествия", – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что в отношении приезжего из Приволжского федерального округа 1975 года рождения составлены три административных материала, по статьям 12.1 (управление транспортным средством, не зарегистрированном в установленном порядке), 12.27 (несоблюдение требований об ОСАГО), 12.27 (невыполнение обязанностей в связи с ДТП) КоАП РФ. Для дальнейшего разбирательства участник ДТП был передан в следственную часть, заключается на сайте.
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Суббота, 11 марта 2017 г. // Последняя новость 18:15
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