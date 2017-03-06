В Москве бизнесмена ради 1,5 млн пугали звонками и гвоздиками

В Москве неизвестные прислали бизнесмену две гвоздики, вымогая у него 1,5 миллиона рублей, также мужчине поступали звонки с угрозами, сообщает РИАМО
со ссылкой на Life.
В материале уточняется, что в кафе "Демарко" на улице Богданова неизвестные потребовали от бизнесмена передать им 1,5 миллиона рублей. После мужчине начали поступать многочисленные телефонные звонки с угрозами и повторяющимся требованием.
"В подтверждение своих угроз преступники прислали мужчине две гвоздики и записку: "Денису Александровичу привет из Солнцева". В настоящее время личности преступников устанавливаются", – говорится в сообщении.