В Москве бизнесмена ради 1,5 млн пугали звонками и гвоздиками Рубрики: Криминал

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В материале уточняется, что в кафе "Демарко" на улице Богданова неизвестные потребовали от бизнесмена передать им 1,5 миллиона рублей. После мужчине начали поступать многочисленные телефонные звонки с угрозами и повторяющимся требованием.



"В подтверждение своих угроз преступники прислали мужчине две гвоздики и записку: "Денису Александровичу привет из Солнцева". В настоящее время личности преступников устанавливаются", – говорится в сообщении. В Москве неизвестные прислали бизнесмену две гвоздики, вымогая у него 1,5 миллиона рублей, также мужчине поступали звонки с угрозами, сообщает РИАМО со ссылкой на Life.В материале уточняется, что в кафе "Демарко" на улице Богданова неизвестные потребовали от бизнесмена передать им 1,5 миллиона рублей. После мужчине начали поступать многочисленные телефонные звонки с угрозами и повторяющимся требованием."В подтверждение своих угроз преступники прислали мужчине две гвоздики и записку: "Денису Александровичу привет из Солнцева". В настоящее время личности преступников устанавливаются", – говорится в сообщении.



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