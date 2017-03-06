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135-летие Корнея Чуковского отметят в столичных парках и библиотеках
11 марта 2017 г. | Время публикации 09:00
Рубрики: Культура  
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Корней Чуковский, ноябрь 1959 года | © РИА Новости / Семенов
135-летие со дня рождения Корнея Чуковского отметят в столичных парках и библиотеках в конце марта – начале апреля 2017 года. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, в парке Победы на Поклонной горе 1 апреля появится фотостена с изображениями Мойдодыра, Крокодила и Мухи-цокотухи. Сделать фотографии на память на фоне любимых героев детства сможет каждый желающий. А с 15:00 до 17:00 здесь проведут бесплатную профессиональную фотосессию и разошлют снимки по электронной почте.

Кроме того, на Поклонной горе планируют подготовить для москвичей "фотосушку". На ней представят более 50 снимков иллюстраций из сказок писателя, причем понравившиеся разрешат забрать с собой. В других парках столицы также пройдут мероприятия в честь 135-летнего юбилея Корнея Чуковского. Так, 19 марта отрывки из "Федорина горя", "Мухи-цокотухи" и "Мойдодыра" прозвучат в Петровском парке. В парке имени Артёма Боровика 1 апреля в 12:00 пройдет литературный час для детей. Сотрудники парка будут читать отрывки из сказок Чуковского по ролям. Также пройдёт небольшая викторина на знание произведений писателя.

Более 30 читален в разных округах Москвы организуют викторины, чтения и показы мультфильмов. 25 марта в библиотеке 101 на Лухмановской улице в Восточном округе детям предложат изготовить фигуру крокодила, который проглотил солнце, из сказки Корнея Чуковского "Краденое солнце". Мероприятие пройдёт с 15:00 до 16:00. А 31 марта библиотека 56 на улице Бестужевых приглашает маленьких москвичей попробовать себя в роли артистов театра-экспресса "Муха-цокотуха" и выучить скороговорки великого детского писателя.

Корней Чуковский родился 19 марта 1882 года по старому стилю, 31 марта — по новому. Мероприятия в память о нём будут проходить в разных культурных учреждениях в течение нескольких недель.

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