В Москве задержан выходец из СНГ, подозреваемый в разбойных нападениях на МФО Рубрики: Криминал

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В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался уроженец ближнего зарубежья. В момент задержания у него были обнаружены мобильный телефон и предмет похожий на револьвер.



"В настоящее время доказана причастность подозреваемого к девяти подобным эпизодам преступной деятельности. По предварительным данным, сумма причиненного ущерба составила около 500 тысяч рублей", – заключила Волк. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". В отношении подозреваемого избрана мера применения в виде ареста. Сотрудники столичного уголовного розыска задержали подозреваемого в ряде разбойных нападениях на микрофинансовые организации, сообщила агентству "Москва" официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Установлено, что подозреваемый врывался в офисы микрофинансовых организаций и, угрожая предметом, похожим на револьвер, забирал деньги, после чего скрывался с места преступления", – сказала Волк.В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался уроженец ближнего зарубежья. В момент задержания у него были обнаружены мобильный телефон и предмет похожий на револьвер."В настоящее время доказана причастность подозреваемого к девяти подобным эпизодам преступной деятельности. По предварительным данным, сумма причиненного ущерба составила около 500 тысяч рублей", – заключила Волк. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". В отношении подозреваемого избрана мера применения в виде ареста.



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