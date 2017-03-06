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В Москве задержан выходец из СНГ, подозреваемый в разбойных нападениях на МФО
11 марта 2017 г. | Время публикации 17:40 | Последние изменения 17:43
Рубрики: Криминал  
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Moscow-Live.ru
Сотрудники столичного уголовного розыска задержали подозреваемого в ряде разбойных нападениях на микрофинансовые организации, сообщила агентству "Москва"официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Установлено, что подозреваемый врывался в офисы микрофинансовых организаций и, угрожая предметом, похожим на револьвер, забирал деньги, после чего скрывался с места преступления", – сказала Волк.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался уроженец ближнего зарубежья. В момент задержания у него были обнаружены мобильный телефон и предмет похожий на револьвер.

"В настоящее время доказана причастность подозреваемого к девяти подобным эпизодам преступной деятельности. По предварительным данным, сумма причиненного ущерба составила около 500 тысяч рублей", – заключила Волк. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". В отношении подозреваемого избрана мера применения в виде ареста.
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