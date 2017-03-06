Суд лишил москвича прав, не поверив, что за рулем вместо него был "Трезвый водитель" Общество Рубрики: Автотранспорт

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"Трезвый водитель попал в ДТП в автомобиле 25-летнего Павла Карпенко, но суд постановил лишить прав именно владельца машины и наложил на него крупный денежный штраф. Как оказалось, суд не поверил, что за рулем находился не сам подвыпивший владелец", – говорится в сообщении.



Как добавляется в материале, судья сочла, что хозяин автомобиля сам был за рулем, а трезвый водитель и свидетели решили обелить Карпенко. И это несмотря на то, что инспектор ГИБДД изначально указывал в протоколе участником ДТП именно трезвого водителя.



Издание напоминает, что инцидент произошел в ноябре 2016 года. Карпенко отдыхал со своими друзьями в баре. И чтобы не нарушать закон, подвыпивший мужчина обратился в компанию "Трезвый водитель". Наемный водитель сел за руль автомобиля Honda и уже через сотню метров попал в аварию на парковке ТЦ "Метро" на улице Маршала Прошлякова. В Honda врезалась LADA Priora.



"Вышедшая из Priora женщина сразу указала, что я пьяный и что я был за рулем. Ее не интересовали трезвый водитель и то, что я не причастен к ДТП. Оформившие ДТП полицейские также написали в протоколе, что за рулем был сотрудник "Трезвого водителя". Я получил повестку в январе и приехал в суд со своими свидетелями, которые были в авто, и с самим трезвым водителем. На суде мне предъявили обвинение, что я сидел за рулем в нетрезвом виде и лишили меня прав", – приводятся в сообщении слова Карпенко. Суд в Москве лишил 25-летнего москвича водительских прав, не поверив, что за рулем вместо него был трезвый водитель, сообщает в субботу РИАМО со ссылкой на Life."Трезвый водитель попал в ДТП в автомобиле 25-летнего Павла Карпенко, но суд постановил лишить прав именно владельца машины и наложил на него крупный денежный штраф. Как оказалось, суд не поверил, что за рулем находился не сам подвыпивший владелец", – говорится в сообщении.Как добавляется в материале, судья сочла, что хозяин автомобиля сам был за рулем, а трезвый водитель и свидетели решили обелить Карпенко. И это несмотря на то, что инспектор ГИБДД изначально указывал в протоколе участником ДТП именно трезвого водителя.Издание напоминает, что инцидент произошел в ноябре 2016 года. Карпенко отдыхал со своими друзьями в баре. И чтобы не нарушать закон, подвыпивший мужчина обратился в компанию "Трезвый водитель". Наемный водитель сел за руль автомобиля Honda и уже через сотню метров попал в аварию на парковке ТЦ "Метро" на улице Маршала Прошлякова. В Honda врезалась LADA Priora."Вышедшая из Priora женщина сразу указала, что я пьяный и что я был за рулем. Ее не интересовали трезвый водитель и то, что я не причастен к ДТП. Оформившие ДТП полицейские также написали в протоколе, что за рулем был сотрудник "Трезвого водителя". Я получил повестку в январе и приехал в суд со своими свидетелями, которые были в авто, и с самим трезвым водителем. На суде мне предъявили обвинение, что я сидел за рулем в нетрезвом виде и лишили меня прав", – приводятся в сообщении слова Карпенко.



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