Двое вооруженных вилкой злоумышленников ограбили мужчину в Марьино

Вооруженные вилкой преступники ограбили мужчину в столичном районе Марьино, сообщили агентству "Москва"
в пресс-службе столичного управления МВД. Как рассказали в ведомстве, в полицию с заявлением о грабеже на Новочеркасском бульваре обратился 28-летний житель столицы.
"Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что по указанному адресу двое неизвестных, угрожая потерпевшему вилкой, отобрали у него мобильный телефон и скрылись. Материальный ущерб составил около 5 тыс. руб.", – сказали в пресс-службе. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о разбое, ведется розыск злоумышленников.