Двое вооруженных вилкой злоумышленников ограбили мужчину в Марьино Рубрики: Криминал

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"Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что по указанному адресу двое неизвестных, угрожая потерпевшему вилкой, отобрали у него мобильный телефон и скрылись. Материальный ущерб составил около 5 тыс. руб.", – сказали в пресс-службе. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о разбое, ведется розыск злоумышленников. Вооруженные вилкой преступники ограбили мужчину в столичном районе Марьино, сообщили агентству "Москва" в пресс-службе столичного управления МВД. Как рассказали в ведомстве, в полицию с заявлением о грабеже на Новочеркасском бульваре обратился 28-летний житель столицы."Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что по указанному адресу двое неизвестных, угрожая потерпевшему вилкой, отобрали у него мобильный телефон и скрылись. Материальный ущерб составил около 5 тыс. руб.", – сказали в пресс-службе. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о разбое, ведется розыск злоумышленников.



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