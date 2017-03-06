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Двое вооруженных вилкой злоумышленников ограбили мужчину в Марьино
11 марта 2017 г. | Время публикации 10:10 | Последние изменения 10:13
Рубрики: Криминал  
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Global Look Press
Вооруженные вилкой преступники ограбили мужчину в столичном районе Марьино, сообщили агентству "Москва" в пресс-службе столичного управления МВД. Как рассказали в ведомстве, в полицию с заявлением о грабеже на Новочеркасском бульваре обратился 28-летний житель столицы.

"Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что по указанному адресу двое неизвестных, угрожая потерпевшему вилкой, отобрали у него мобильный телефон и скрылись. Материальный ущерб составил около 5 тыс. руб.", – сказали в пресс-службе. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о разбое, ведется розыск злоумышленников.
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