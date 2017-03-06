]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
11
марта
pda
Поиск
Архив

В центре Москве водителя задержали за попытку дать взятку инспектору ГИБДД
11 марта 2017 г. | Время публикации 14:55 | Последние изменения 17:48
Рубрики: Автотранспорт, Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Фото NEWSru.com
Водителя задержали за попытку дать взятку в размере чуть более 1 тысячи рублей инспектору ГИБДД на Профсоюзной улице в Москве. Как сообщает РИАМО, полицейские остановили автомобиль марки Hyundai Solaris за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением. Водитель попытался передать инспектору 1050 рублей за непривлечение его к административной ответственности за совершенное им нарушение правил дорожного движения.

"Сотрудник полиции неоднократно сообщал нарушителю о том, что его действия являются противоправными и за них предусмотрена уголовная ответственность. Однако мужчина проигнорировал предупреждение и положил денежные средства под план-схему нарушения, составленную сотрудником ДПС, после чего был задержан", – говорится в сообщении.

Отделом дознания ОМВД России по району Черемушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 291.2 УК РФ "Мелкое взяточничество". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
11.03.2017   20:11
1
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 11 марта 2017 г. // Последняя новость 18:15
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>