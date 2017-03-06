В центре Москве водителя задержали за попытку дать взятку инспектору ГИБДД Общество Рубрики: Автотранспорт

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"Сотрудник полиции неоднократно сообщал нарушителю о том, что его действия являются противоправными и за них предусмотрена уголовная ответственность. Однако мужчина проигнорировал предупреждение и положил денежные средства под план-схему нарушения, составленную сотрудником ДПС, после чего был задержан", – говорится в сообщении.



Отделом дознания ОМВД России по району Черемушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 291.2 УК РФ "Мелкое взяточничество". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Водителя задержали за попытку дать взятку в размере чуть более 1 тысячи рублей инспектору ГИБДД на Профсоюзной улице в Москве. Как сообщает РИАМО , полицейские остановили автомобиль марки Hyundai Solaris за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением. Водитель попытался передать инспектору 1050 рублей за непривлечение его к административной ответственности за совершенное им нарушение правил дорожного движения."Сотрудник полиции неоднократно сообщал нарушителю о том, что его действия являются противоправными и за них предусмотрена уголовная ответственность. Однако мужчина проигнорировал предупреждение и положил денежные средства под план-схему нарушения, составленную сотрудником ДПС, после чего был задержан", – говорится в сообщении.Отделом дознания ОМВД России по району Черемушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 291.2 УК РФ "Мелкое взяточничество". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



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