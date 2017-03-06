Несколько улиц в центре Москвы перекроют до апреля Рубрики: Городская инфраструктура

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Сообщается, что до 25 апреля полностью будет перерыт однополосный Рождественский бульвар на участке от Сретенки до Трубной улицы. Трубную улицу будут ограничивать постепенно по мере продвижения работ. Откроется она 19 марта. Участок Сретенки рядом с домом 1 будет закрыт для транспорта до 25 апреля.



До 31 марта для проезда будет закрыт участок на Садово-Спасской улице. С 11 марта до 13 апреля полностью перекроют Орловский переулок от улицы Щепкина до Самарской улицы. В Москве две центральные улицы будут полностью перекрыты до 25 апреля, одна – до 19 марта из-за продления срока работ по замене инженерных сетей. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на сайт Дептранса столицы.Сообщается, что до 25 апреля полностью будет перерыт однополосный Рождественский бульвар на участке от Сретенки до Трубной улицы. Трубную улицу будут ограничивать постепенно по мере продвижения работ. Откроется она 19 марта. Участок Сретенки рядом с домом 1 будет закрыт для транспорта до 25 апреля.До 31 марта для проезда будет закрыт участок на Садово-Спасской улице. С 11 марта до 13 апреля полностью перекроют Орловский переулок от улицы Щепкина до Самарской улицы.



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