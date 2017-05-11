Полиция разыскивает водителя, избившего женщину на "зебре" в центре столицы Рубрики: Происшествия

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Следователи устанавливают очевидцев произошедшего. Для установления тяжести вреда здоровью женщины будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Главное следственное управление просит водителя явиться в следственные органы для установления обстоятельств произошедшего.



Пострадавшая Мария Моисеева рассказала о произошедшем на своей странице в



По словам Марии, агрессивного водителя оттащили прохожие. Мужчина при этом кричал матом и угрожал. В травмпункте у пострадавшей зафиксировали травму плеча и ушиб ключицы. Кроме того, женщина пожаловалась на бездействие правоохранительных органов: заявку на сохранение видеозаписи ДТП она "буквально заставила" приобщить к заявлению об избиении. "Работать вообще не хотят! Всё так лениво, неохотно, будто одолжение великое делают. Я очень боюсь, что дело мое сольют и после майских запись просто исчезнет", - пишет она.



Сразу после ДТП, несмотря на вызов, на место происшествия никто не приехал, а спустя 25 минут женщине позвонили из дежурной части и попросили явиться самой, отговорившись нехваткой свободных машин. Вечером того же дня выяснилось, что заявление об избиении никому еще не передавали, поскольку оно относится к категории уголовных, а не административных дел. "Обычное заявление пустят в шредер, а мне спустя месяц придет отписка, что никого не нашли", - опасается Моисеева.







Следственный комитет по Москве расследует обстоятельства избиения водителем женщины на пешеходном переходе. Как сообщается на сайте ведомства , 5 мая водитель BMW, остановившись на пешеходном переходе в центре Москвы, без явной причины напал и избил женщину, которая переходила дорогу со своими детьми.Следователи устанавливают очевидцев произошедшего. Для установления тяжести вреда здоровью женщины будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Главное следственное управление просит водителя явиться в следственные органы для установления обстоятельств произошедшего.Пострадавшая Мария Моисеева рассказала о произошедшем на своей странице в в Facebook : "Переходим улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. Доходим до середины дороги, успеваю отдернуть Матвея к себе, потому что мимо несется черный х5. Если бы не отдернула, Матвея бы сбила машина. х5 проехал, но я успеваю хлопнуть ладонью по заднему бамперу. Идем дальше, меня догоняет неизвестный мужчина, как потом оказалось, водитель бмв Х5, и начинает орать матом, а дальше бьет меня кулаком на глазах у детей, которых я держу за руки, в плечо и в грудь".По словам Марии, агрессивного водителя оттащили прохожие. Мужчина при этом кричал матом и угрожал. В травмпункте у пострадавшей зафиксировали травму плеча и ушиб ключицы. Кроме того, женщина пожаловалась на бездействие правоохранительных органов: заявку на сохранение видеозаписи ДТП она "буквально заставила" приобщить к заявлению об избиении. "Работать вообще не хотят! Всё так лениво, неохотно, будто одолжение великое делают. Я очень боюсь, что дело мое сольют и после майских запись просто исчезнет", - пишет она.Сразу после ДТП, несмотря на вызов, на место происшествия никто не приехал, а спустя 25 минут женщине позвонили из дежурной части и попросили явиться самой, отговорившись нехваткой свободных машин. Вечером того же дня выяснилось, что заявление об избиении никому еще не передавали, поскольку оно относится к категории уголовных, а не административных дел. "Обычное заявление пустят в шредер, а мне спустя месяц придет отписка, что никого не нашли", - опасается Моисеева.



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