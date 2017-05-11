Задержан водитель BMW, ударивший женщину с детьми в центре Москвы

Столичные полицейские задержали водителя BMW, который напал на женщину с детьми в центре Москвы 5 мая, сообщила "Интерфаксу"
официальный представитель МВД Ирина Волк. Его доставили в полицию для "проведения проверочных мероприятий". Другие подробности не приводятся. Как ранее сообщало агентство "Москва"
, это мужчина 1973 года рождения.
Напомним, инцидент произошел утром 5 мая на улице Плющиха. Мария Моисеева вела детей в школу и переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома 42, когда мимо, не сбавляя скорости, проехал BMW X5. Женщина успела отдернуть одного из детей, иначе, по ее словам, машина бы его сбила, и ударила кулаком по бамперу иномарки. Через некоторое время водитель автомобиля догнал ее и ударил. При этом он угрожал, нецензурно выражался, грозил "подкараулить" и порывался вызвать полицию. Когда прохожие предложили ему сделать это в здании школы, мужчина быстро исчез.
Пострадавшая сама вызвала полицейских, но они не приехали по вызову, а через полчаса предложили ей самостоятельно явиться в дежурную часть, так как у них якобы нет свободной машины для выезда. Врачи зафиксировали у пострадавшей травму плечевого сустава. Дети, по ее словам, перенесли серьезное потрясение, боятся выходить из дома и не выпускают мать на улицу. Им потребовалась помощь психолога, сообщает "Газета.Ru"
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