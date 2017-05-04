Летом москвичей ждет сладкий фестиваль, а осенью - ярмарка тыкв Рубрики: Развлечения

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Чиновница напомнила, что с 1 по 12 июня на более чем 30 городских площадках впервые пройдет фестиваль исторических реконструкций



Кроме того, с 20 июля по 6 августа в столице пройдет объединенный фестиваль мороженого и варенья под общим названием "Сладкое лето". Каждый день фестиваля будет посвящен какому-либо виду сладостей - день варенья, день торта, день мороженого и так далее. На 40 площадках можно будет купить пирожные, сухофрукты, фрукты, ягоды, пряники, а особое внимание в оформлении будет уделено цветам и клумбам. Там установят необычные для горожан топиарные цветочные композиции. "Также будем просить магазины и рестораны подключаться к теме фестиваля, чтобы праздник стал по-настоящему общегородским", - заявила чиновница. Кроме того, в местах проведения фестиваля установят уже знакомые горожанам фигуры пингвинов и огромные банки варенья.



Осень начнется с проведения большого фестиваля ко Дню города, который начнется в августе и позволит расширить количество площадок. "У нас есть задача – не только увеличивать число точек фестивалей, но создавать в отдаленных округах крупные площадки, чтобы это был целый городок в городе, место встречи и место развлечений, отдыха, покупок. Так москвичи смогут получить полноценный фестиваль рядом с домом", - подчеркнула Сухотина.



На фестивале "Золотая осень", который пройдет с 29 сентября по 8 октября, пройдут "Мясная неделя" и "Сырные дни", а завершится фестиваль "рыбной неделей". Кроме того, в течение всей "Золотой осени" пройдет тыквенный фестиваль: при оформлении площадок тыква хорошо сочетается с осенней травой. Поэтому прямо на газонах площади Революции будут установлены инсталляции из тыкв, а гостям будет предложено тыквенное меню. Что же до музыкального сопровождения, то на осенних площадках будут проводиться джазовые и блюзовые концерты, выстроенные по аналогии с весенним фестивалем "A cappella".



Говоря о посещаемости, чиновница отметила, что активность в районах, прилежащих к фестивальным площадкам, резко увеличивается до 20 процентов. Москвичи в эти дни чаще пользуются общественным транспортом, заходят в магазины и рестораны, которые находятся рядом с площадками. Ежегодно число гостей растет процентов на пять-семь, к тому же у фестивалей появились постоянные посетители. А турагентства начали включать фестивали в программу для туристов: уже сейчас на всех фестивалях есть ценники на английском, а летом на всех площадках появятся ценники на китайском языке. "В прошлом году у нас было два процента иностранных туристов от общего числа посетителей, в этом году гораздо больше – около десяти процентов", - пояснила она. Также многие москвичи раньше вообще не ходили на подобные мероприятия, а сейчас приходят сюда проводить время с детьми. Летом в столице пройдет фестиваль "Сладкое лето". Его площадки украсят множеством клумб и топиарных цветочных композиций. О фестивальных планах на лето и осень, а также о том, как будут развиваться площадки "Московских сезонов", в интервью M24.ru рассказала заместитель начальника ГБУ "Московские ярмарки" Ирина Сухотина.Чиновница напомнила, что с 1 по 12 июня на более чем 30 городских площадках впервые пройдет фестиваль исторических реконструкций "Времена и эпохи" , на котором будут отражены разные эпохи как России, так и зарубежных стран, включая античную историю. В проекте "Жизнь за стеклом" покажут жизнь семей разных времен, а на площадках можно будет попробовать блюда, приготовленные по старинным рецептам, и купить разные виды дичи и хлеба. Особенно интересным будет открытие мероприятия. "На станцию Подмосковная приедет настоящий старинный состав с паровозом, в нем будут реконструкторы в костюмах разных времен. Причем прибытие поезда пройдет по-настоящему, как раньше – когда вокруг толпится много людей, все машут и встречают", - заявила Сухотина.Кроме того, с 20 июля по 6 августа в столице пройдет объединенный фестиваль мороженого и варенья под общим названием "Сладкое лето". Каждый день фестиваля будет посвящен какому-либо виду сладостей - день варенья, день торта, день мороженого и так далее. На 40 площадках можно будет купить пирожные, сухофрукты, фрукты, ягоды, пряники, а особое внимание в оформлении будет уделено цветам и клумбам. Там установят необычные для горожан топиарные цветочные композиции. "Также будем просить магазины и рестораны подключаться к теме фестиваля, чтобы праздник стал по-настоящему общегородским", - заявила чиновница. Кроме того, в местах проведения фестиваля установят уже знакомые горожанам фигуры пингвинов и огромные банки варенья.Осень начнется с проведения большого фестиваля ко Дню города, который начнется в августе и позволит расширить количество площадок. "У нас есть задача – не только увеличивать число точек фестивалей, но создавать в отдаленных округах крупные площадки, чтобы это был целый городок в городе, место встречи и место развлечений, отдыха, покупок. Так москвичи смогут получить полноценный фестиваль рядом с домом", - подчеркнула Сухотина.На фестивале "Золотая осень", который пройдет с 29 сентября по 8 октября, пройдут "Мясная неделя" и "Сырные дни", а завершится фестиваль "рыбной неделей". Кроме того, в течение всей "Золотой осени" пройдет тыквенный фестиваль: при оформлении площадок тыква хорошо сочетается с осенней травой. Поэтому прямо на газонах площади Революции будут установлены инсталляции из тыкв, а гостям будет предложено тыквенное меню. Что же до музыкального сопровождения, то на осенних площадках будут проводиться джазовые и блюзовые концерты, выстроенные по аналогии с весенним фестивалем "A cappella".Говоря о посещаемости, чиновница отметила, что активность в районах, прилежащих к фестивальным площадкам, резко увеличивается до 20 процентов. Москвичи в эти дни чаще пользуются общественным транспортом, заходят в магазины и рестораны, которые находятся рядом с площадками. Ежегодно число гостей растет процентов на пять-семь, к тому же у фестивалей появились постоянные посетители. А турагентства начали включать фестивали в программу для туристов: уже сейчас на всех фестивалях есть ценники на английском, а летом на всех площадках появятся ценники на китайском языке. "В прошлом году у нас было два процента иностранных туристов от общего числа посетителей, в этом году гораздо больше – около десяти процентов", - пояснила она. Также многие москвичи раньше вообще не ходили на подобные мероприятия, а сейчас приходят сюда проводить время с детьми.



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