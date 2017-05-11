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Археологи нашли пять тайных комнат в Китайгородской стене
11 мая 2017 г. | Время публикации 14:00 | Последние изменения 14:04
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Археологи нашли в Китайгородской стене пять тайных комнат, одну из них откроют для посетителей. Как рассказал РИА "Недвижимость" главный археолог Москвы Леонид Кондрашев, в таких находках нет ничего удивительного. "Крепость большая, подкопы, тайные комнаты нельзя было делать часто, чтобы не ослабить конструкцию стены. Но их делали так, чтобы можно было вести прослушку", — сказал Кондрашев.

В конце марта археологи рассказали о находке в Китайгородской стене тайной комнаты — так называемого "слуха". Она видимо, помогала защитникам города в XVI веке подслушивать неприятеля по ту сторону крепостного сооружения, а также выходить наружу или подниматься наверх, к зубцам. Среди других находок последнего времени - клад XVI века в шахматной фигурке, остатки мостовой XVIII века и трамвайные пути с деревянными шпалами.
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