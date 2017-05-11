Археологи нашли пять тайных комнат в Китайгородской стене

Археологи нашли в Китайгородской стене пять тайных комнат, одну из них откроют для посетителей. Как рассказал РИА "Недвижимость"
главный археолог Москвы Леонид Кондрашев, в таких находках нет ничего удивительного. "Крепость большая, подкопы, тайные комнаты нельзя было делать часто, чтобы не ослабить конструкцию стены. Но их делали так, чтобы можно было вести прослушку", — сказал Кондрашев.
В конце марта археологи рассказали о находке в Китайгородской стене тайной комнаты
— так называемого "слуха". Она видимо, помогала защитникам города в XVI веке подслушивать неприятеля по ту сторону крепостного сооружения, а также выходить наружу или подниматься наверх, к зубцам. Среди других находок последнего времени - клад XVI века в шахматной фигурке
, остатки мостовой XVIII века и трамвайные пути
с деревянными шпалами.