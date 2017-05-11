Археологи нашли пять тайных комнат в Китайгородской стене

10 мая 2017 г. "Шахматный" клад времен Ивана Грозного нашли на Пречистенке

Десять монет были спрятаны внутри полой костяной шахматной фигуры слона, которую датируют серединой XVI века. Во времена Ивана Грозного на найденные деньги можно было купить небольшое стадо гусей.