"Равнозначное жилье в районе": жителей пятиэтажки в Останкино принудительно выселяют в дальнюю часть Отрадного Рубрики: Недвижимость

Сюжет: Снос и реконструкция московских пятиэтажек Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Московское ЯБЛОКО



Письма из департамента городского имущества (ДГИ) о грядущем переселении жители пятиэтажки получили в сентябре 2016 года. Равнозначной заменой в "районе проживания" и единственным вариантом оказался дом 3 по улице Березовая аллея. Там переселенцам предлагают квартиры только на нижних и верхних этажах. Поблизости находятся мусоросортировочная станция и снегоплавильный завод. Метро вместо пешей пятиминутной доступности окажется на расстоянии двух километров. "Подарком" к заселению станет начало строительства участка Северо-Восточной хорды.



Жильцы отказались ехать в Отрадное и обратились в различные инстанции с вопросом, почему их не переселят в новый дом на улице Годовикова, владение 8, построенный городом на месте других снесенных хрущевок. Замглавы ДГИ Иван Щербаков в письменном ответе успокоил, что переселять будут именно туда – по графику, утвержденному заммэра Маратом Хуснуллиным. Аналогичное устное обещание дал префект Северо-Восточного округа Валерий Виноградов, отмечается на сайте московского отделения партии



В то же время чиновники потребовали от жильцов письменного отказа от переезда на Березовую аллею. А в ноябре им пришли повестки в суд. Как выяснилось, Щербаков подписал директиву о переселении жителей улицы Годовикова, 10 в Отрадное: в случае отказа оно производится по суду. Останкинский суд уже вынес решение о выселении. Обращения жителей к мэру Москвы и президенту России результата не дают, так как спускаются в ДГИ.



Меж тем информация о новостройке на Годовикова, 8 размещена на всех продающих площадках. Жители уверены, что после сдачи дома квартиры в нем начнут активно продаваться и переселенцам не достанутся. "Репетиция депортации", по выражению лидера московского "Яблока" Сергея Митрохина, идет и в районе Фили-Давыдково на западе Москвы. Жителей 13 пятиэтажек хотят выселить



На фоне грандиозной московской программы реновации жилья скандальная ситуация развернулась вокруг расселения пятиэтажки по старой программе в Останкинском районе. Вместо соседней новостройки жителей сносимой хрущевки на улице Годовикова, 10, корпус 1 принудительно отправляют в самую дальнюю и неблагополучную часть района Отрадное с видами на магистраль и промзону, пишут "Новые известия" Письма из департамента городского имущества (ДГИ) о грядущем переселении жители пятиэтажки получили в сентябре 2016 года. Равнозначной заменой в "районе проживания" и единственным вариантом оказался дом 3 по улице Березовая аллея. Там переселенцам предлагают квартиры только на нижних и верхних этажах. Поблизости находятся мусоросортировочная станция и снегоплавильный завод. Метро вместо пешей пятиминутной доступности окажется на расстоянии двух километров. "Подарком" к заселению станет начало строительства участка Северо-Восточной хорды.Жильцы отказались ехать в Отрадное и обратились в различные инстанции с вопросом, почему их не переселят в новый дом на улице Годовикова, владение 8, построенный городом на месте других снесенных хрущевок. Замглавы ДГИ Иван Щербаков в письменном ответе успокоил, что переселять будут именно туда – по графику, утвержденному заммэра Маратом Хуснуллиным. Аналогичное устное обещание дал префект Северо-Восточного округа Валерий Виноградов, отмечается на сайте московского отделения партии "Яблоко" В то же время чиновники потребовали от жильцов письменного отказа от переезда на Березовую аллею. А в ноябре им пришли повестки в суд. Как выяснилось, Щербаков подписал директиву о переселении жителей улицы Годовикова, 10 в Отрадное: в случае отказа оно производится по суду. Останкинский суд уже вынес решение о выселении. Обращения жителей к мэру Москвы и президенту России результата не дают, так как спускаются в ДГИ.Меж тем информация о новостройке на Годовикова, 8 размещена на всех продающих площадках. Жители уверены, что после сдачи дома квартиры в нем начнут активно продаваться и переселенцам не достанутся. "Репетиция депортации", по выражению лидера московского "Яблока" Сергея Митрохина, идет и в районе Фили-Давыдково на западе Москвы. Жителей 13 пятиэтажек хотят выселить в промзону на улице Гжатская вблизи МКАД. Схема та же: в случае отказа выселять будут по суду.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 19 апреля 2017 г. Власти "отрепетировали" переселение пятиэтажек на жителях Давыдково, отправив их в бывшую промзону неподалеку от МКАД

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