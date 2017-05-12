"Равнозначное жилье в районе": жителей пятиэтажки в Останкино принудительно выселяют в дальнюю часть Отрадного

На фоне грандиозной московской программы реновации жилья скандальная ситуация развернулась вокруг расселения пятиэтажки по старой программе в Останкинском районе. Вместо соседней новостройки жителей сносимой хрущевки на улице Годовикова, 10, корпус 1 принудительно отправляют в самую дальнюю и неблагополучную часть района Отрадное с видами на магистраль и промзону, пишут "Новые известия"
.
Письма из департамента городского имущества (ДГИ) о грядущем переселении жители пятиэтажки получили в сентябре 2016 года. Равнозначной заменой в "районе проживания" и единственным вариантом оказался дом 3 по улице Березовая аллея. Там переселенцам предлагают квартиры только на нижних и верхних этажах. Поблизости находятся мусоросортировочная станция и снегоплавильный завод. Метро вместо пешей пятиминутной доступности окажется на расстоянии двух километров. "Подарком" к заселению станет начало строительства участка Северо-Восточной хорды.
Жильцы отказались ехать в Отрадное и обратились в различные инстанции с вопросом, почему их не переселят в новый дом на улице Годовикова, владение 8, построенный городом на месте других снесенных хрущевок. Замглавы ДГИ Иван Щербаков в письменном ответе успокоил, что переселять будут именно туда – по графику, утвержденному заммэра Маратом Хуснуллиным. Аналогичное устное обещание дал префект Северо-Восточного округа Валерий Виноградов, отмечается на сайте московского отделения партии "Яблоко"
.
В то же время чиновники потребовали от жильцов письменного отказа от переезда на Березовую аллею. А в ноябре им пришли повестки в суд. Как выяснилось, Щербаков подписал директиву о переселении жителей улицы Годовикова, 10 в Отрадное: в случае отказа оно производится по суду. Останкинский суд уже вынес решение о выселении. Обращения жителей к мэру Москвы и президенту России результата не дают, так как спускаются в ДГИ.
Меж тем информация о новостройке на Годовикова, 8 размещена на всех продающих площадках. Жители уверены, что после сдачи дома квартиры в нем начнут активно продаваться и переселенцам не достанутся. "Репетиция депортации", по выражению лидера московского "Яблока" Сергея Митрохина, идет и в районе Фили-Давыдково на западе Москвы. Жителей 13 пятиэтажек хотят выселить в промзону
на улице Гжатская вблизи МКАД. Схема та же: в случае отказа выселять будут по суду.