]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
12
мая
pda
Поиск
Архив

"Равнозначное жилье в районе": жителей пятиэтажки в Останкино принудительно выселяют в дальнюю часть Отрадного
11 мая 2017 г. | Время публикации 22:10 | Последние изменения 12 мая 2017 г. 11:43
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос и реконструкция московских пятиэтажек
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Московское ЯБЛОКО
На фоне грандиозной московской программы реновации жилья скандальная ситуация развернулась вокруг расселения пятиэтажки по старой программе в Останкинском районе. Вместо соседней новостройки жителей сносимой хрущевки на улице Годовикова, 10, корпус 1 принудительно отправляют в самую дальнюю и неблагополучную часть района Отрадное с видами на магистраль и промзону, пишут "Новые известия".

Письма из департамента городского имущества (ДГИ) о грядущем переселении жители пятиэтажки получили в сентябре 2016 года. Равнозначной заменой в "районе проживания" и единственным вариантом оказался дом 3 по улице Березовая аллея. Там переселенцам предлагают квартиры только на нижних и верхних этажах. Поблизости находятся мусоросортировочная станция и снегоплавильный завод. Метро вместо пешей пятиминутной доступности окажется на расстоянии двух километров. "Подарком" к заселению станет начало строительства участка Северо-Восточной хорды.

Жильцы отказались ехать в Отрадное и обратились в различные инстанции с вопросом, почему их не переселят в новый дом на улице Годовикова, владение 8, построенный городом на месте других снесенных хрущевок. Замглавы ДГИ Иван Щербаков в письменном ответе успокоил, что переселять будут именно туда – по графику, утвержденному заммэра Маратом Хуснуллиным. Аналогичное устное обещание дал префект Северо-Восточного округа Валерий Виноградов, отмечается на сайте московского отделения партии "Яблоко".

В то же время чиновники потребовали от жильцов письменного отказа от переезда на Березовую аллею. А в ноябре им пришли повестки в суд. Как выяснилось, Щербаков подписал директиву о переселении жителей улицы Годовикова, 10 в Отрадное: в случае отказа оно производится по суду. Останкинский суд уже вынес решение о выселении. Обращения жителей к мэру Москвы и президенту России результата не дают, так как спускаются в ДГИ.

Меж тем информация о новостройке на Годовикова, 8 размещена на всех продающих площадках. Жители уверены, что после сдачи дома квартиры в нем начнут активно продаваться и переселенцам не достанутся. "Репетиция депортации", по выражению лидера московского "Яблока" Сергея Митрохина, идет и в районе Фили-Давыдково на западе Москвы. Жителей 13 пятиэтажек хотят выселить в промзону на улице Гжатская вблизи МКАД. Схема та же: в случае отказа выселять будут по суду.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Власти "отрепетировали" переселение пятиэтажек на жителях Давыдково, отправив их в бывшую промзону неподалеку от МКАД
19 апреля 2017 г.
Власти "отрепетировали" переселение пятиэтажек на жителях Давыдково, отправив их в бывшую промзону неподалеку от МКАД
По словам лидера московского отделения "Яблока" Сергея Митрохина, мало того, что людей выселяют ближе к окраине города, так еще и новые квартиры порой оказываются ощутимо меньшими по площади.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
12.05.2017   17:40
7
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 12 мая 2017 г. // Последняя новость 17:29
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>