Мосгорнаследие: разрушенный дом на Малой Бронной не был ценным, настоящую усадьбу снесли еще в 1842 году

Московские власти не будут возвращаться к обсуждению статуса снесенного здания на Малой Бронной, 15Б
, так как оно не относится к усадьбе Неклюдовой и "брать под охрану фактически нечего". Об этом заявил ТАСС руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов. Еще год назад ведомство отрицало снос данного дома.
По словам Емельянова, здание, "которое сегодня в СМИ называют дворцом и главным домом усадьбы, за две недели до сноса было в руинированном состоянии". Емельянов призвал пользоваться "достоверной информацией". Усадьба, по его словам, была снесена еще в 1842 году, "когда Анна Николаевна Неклюдова продала этот земельный участок для обустройства Московской городской больницы".
"Главный дом усадьбы был приспособлен под больничный корпус, в потом, после 50-летнего пребывания в нем больницы, неоднократно перестраивался, и каждый раз новые хозяева приспосабливали его под различные функции", – сказал руководитель Мосгорнаследия. По его словам, здание перестаивалось шесть раз и было уничтожено пожаром, поэтому "брать под охрану фактически нечего, мы не можем возвращаться к обсуждению статуса".
"Мы очень внимательно смотрим каждый такой объект на предмет постановки под государственную охрану и всегда, если есть хоть малое основание, наделяем объект статусом памятника, мы обязательно это делаем, вне зависимости от того какая документация на него оформлена, и какие решения относительно этого объекта были приняты ранее", – сказал Емельянов.
На сайте "Архнадзора"
приводятся выдержки из историко-культурного обследования владений на Малой Бронной, и в них ничего не говорится ни о сносе усадьбы ради больницы, ни о пожаре. В документе говорится, что первая в Москве детская больница занимала главный трехэтажный дом бывшей усадьбы Неклюдовой, а во флигелях были устроены квартиры для обслуживающего персонала.
Также отмечается, что здание уцелело в пожаре 1812 года, было достроено со стороны двора, но продолжало сохранять первоначальную П-образную форму. По данным обследования, в конце 1880-х годов здание было сильно перестроено, а в 1993 году – капитально отремонтировано. Из интерьеров сохранились только чугунные лестницы первой трети XIX века.
Еще в 2016 году профильные московские ведомства отрицали возможность сноса здания на Малой Бронной, указывает портал "Хранители наследия"
и публикует сканы документов. В апреле прошлого года бывшая собственница дома Маргарита Гвоздева запросила у властей Москвы разрешение на реконструкцию здания без сноса и надстройку до высоты в 30 метров – почти вдвое больше оригинальных параметров здания.
В Мосгорнаследии тогда заявили, что дом 15Б отнесен к исторически ценным градоформирующим объектам, а его высота не может превышать 16,38 метра. Москомархитектура выпустила чуть более лояльное заключение, допустив надстройку не более одного этажа без увеличения пятна застройки. Но уже в ноябре выдала разрешение на строительство здания высотой 28 метров, то есть как минимум в семь этажей.
В конце 2016 года здание продавалось и было описано как готовое к заезду, но весной 2017 года ситуация резко поменялась. В феврале вышел акт государственной историко-культурной экспертизы за подписью историка Владимира Берковича, в котором говорится, что владение 15Б относится к 1969 году постройки. Местные жители забили тревогу
в марте, выразив опасение, что бывшую усадьбу вскоре снесут под видом реконструкции.
В апреле Мосгорнаследие фактически легализовало снос: отказалось включать дом на Малой Бронной в перечень выявленных объектов культурного наследия, а также исключило его из перечня объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. В мае новый собственник ООО "ЛидЭстейт" обратился за разрешением на снос, и уже в ночь на 6 мая рабочие начали демонтировать здание, продолжая печальную традицию "праздничных" сносов, устоявшуюся при Сергее Собянине (статистика "Архнадзора" за шесть лет
).