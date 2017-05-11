"Архнадзор": на Покровке под видом перестройки готовится снос усадебного дома XVIII века

Застройщики готовятся к сносу усадебного дома XVIII века по адресу: Покровка, 36/1, говорится на сайте градозащитного движения Архнадзор"
. Официально сообщается, что дом будет надстроен и дополнен двумя подземными этажами. Градозащитники полагают, что за действиями, разрешенными властью, может скрываться банальный снос.
Усадьба известна с 1758 года и составляет ансамбль с соседней усадьбой князей Голицыных (Покровка, 38). Главный дом со скруглением фасада на углу Лялина переулка, построенный в 1790-е годы, обладает cтатусом ценного градоформирующего объекта, однако в 2000-е годы Мосгорнаследие отказало дому в статусе памятника архитектуры. По контракту, заключенному в декабре 2004 года, дом попал в руки инвестора, жители расселены, а 14 июня 2005 года снос здания был согласован "сносной комиссией".
24 апреля 2014 года градостроительно-земельная комиссия согласилась продлить сроки реализации проекта. Им предусмотрено строительство жилое здание с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой "в рамках применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной среды. По мнению градозащитников, под видом регенерации в очередной раз скрывается банальный снос здания, притом что ценные градоформирующие объекты в охранных зонах подлежат сохранению.
При этом 28 октября 2016 года было подписано свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения, которое предполагает воссоздание фасадных стен и опирается на градостроительный план земельного участка от 19 декабря 2012 года. Согласно этим документам, дом будет надстроен с помощью мансарды и дополнен двумя подземными этажами с парковкой. Общественное движение "Архнадзор" призывает правительство Москвы пересмотреть разрешительную документацию по адресу: Покровка, 36/1 и "привести градостроительную деятельность в историческом центре города в соответствие с требованиями законодательства".
Напомним, 6 мая посреди ночи рабочие начали сносить главный дом городской усадьбы Неклюдовой
на Малой Бронной улице. Здание было построено в 1840-х годах, а затем подвергалось перестройке уже в прошлом веке. Тот факт, что эта усадьба относилась к исторически ценным градоформирующим объектам, не помешал столичным властям в ноябре 2016 года оформить разрешение на ее снос. В "Архнадзоре" уничтожение дома окрестили "выдающимся примером градостроительного варварства и беззакония, недопустимого в столице цивилизованной страны".
Москвичи пытались противостоять сносу - возле забора усадьбы собрались десятки человек. Однако пробиться к зданию людям не удалось: по периметру усадьбы строители возвели высокий металлический забор, а единственный проход на территорию объекта охраняли как рабочие в спецформе, так и сотрудники правоохранительных органов. Уже днем 6 мая спасать было фактически нечего: от усадьбы Неклюдовой остались лишь руины.
За несколько дней до этих событий возобновился снос другого исторического здания - фабрики купца Григорьева
на Большой Андроньевской улице. Уничтожение фабрики началось еще в конце марта вопреки федеральному законодательству, а также в нарушение градостроительных норм. Усилиями муниципального депутата из района Лефортово Александры Андреевой снос решением суда был приостановлен, но застройщик этот факт проигнорировал и возобновил работы. Теперь восстановить фабрику Григорьева уже не получится, а на ее месте, согласно планам мэрии, появится элитное жилье. Кроме того, спешно готовят к сносу еще два здания XIX - начала XX века
, расположенные в Пожарском переулке. Здания уже отгородили строительным забором, а во дворе стоит экскаватор.