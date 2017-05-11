"Архнадзор": на Покровке под видом перестройки готовится снос усадебного дома XVIII века

10 мая 2017 г. Московские власти продолжают сносить исторические здания: на очереди два дома в Пожарском переулке

В майские праздники рабочие с разрешения мэрии уничтожили усадьбу Неклюдовой на Малой Бронной и здание фабрики купца Григорьева на Большой Андроньевской. Сейчас спешно готовятся к сносу еще два исторических дома в центре столицы.