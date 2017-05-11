Московское метро отметит день рождения оперой на эльфийском языке и парадом поездов Рубрики: Метрополитен

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter АГН Москва NEWSmsk.com в пресс-службе подземки. День рождения метро отмечается 15 мая, но торжественные мероприятия начнутся раньше. В ночь на 13 мая на станции "Деловой центр" пройдет закрытый предпоказ мировой премьеры оперы на эльфийском языке "Сильмариллион. Памяти Толкина. Эльфийская оратория". Оперу исполнят Академический большой хор РГГУ и Президентский симфонический оркестр.



Часть пригласительных билетов метрополитен разыграет на своих официальных страницах в социальных сетях Facebook и



13 и 14 мая на Кольцевой линии пройдет традиционный парад поездов. Откроет его поезд "Еж3", а закроет новейший поезд со сквозным проходом "Москва". Помимо них пассажиры все типы действующего подвижного состава Московского метрополитена в одном месте: "Номерной", "Яуза", "Русич", "Ока" и ретропоезд "Сокольники". В эти же дни на станции "Партизанская" будет работать выставка ретровагонов и хозяйственных поездов.



Пассажиры смогут увидеть отреставрированные вагоны разных поколений. Для осмотра будут доступны старейший вагон-путеизмеритель "УМ5" и контактно-аккумуляторный электровоз "ВЭКА". В воскресенье, 14 мая, будет воссоздан запуск первого поезда метро, состоявшийся 15 мая 1935 года. Перед входом на станцию "Сокольники" будет дежурить конная полиция, а мальчик-посыльный раздаст точную копию газеты того дня. Пассажиры будут одеты в костюмы того времени.



В парке "Красная Пресня" 14 мая состоится праздничный концерт с участием звезд российской эстрады. 15 мая на стойках "Живое общение" пассажирам раздадут сувенирную продукцию в честь 82-летия Московского метрополитена. Также будет выпущен тематический билет "Единый", который можно будет приобрести во всех кассах метро. А в электродепо "Северное" состоится торжественное открытие доски почета, посвященной инженеру-транспортнику Михаилу Шполянскому, который провел первый поезд по Кировско-Фрунзенской, ныне Сокольнической, линии метро.



Московский метрополитен подготовил насыщенную праздничную программу в честь своего 82-летия, сообщилив пресс-службе подземки. День рождения метро отмечается 15 мая, но торжественные мероприятия начнутся раньше. В ночь на 13 мая на станции "Деловой центр" пройдет закрытый предпоказ мировой премьеры оперы на эльфийском языке "Сильмариллион. Памяти Толкина. Эльфийская оратория". Оперу исполнят Академический большой хор РГГУ и Президентский симфонический оркестр.Часть пригласительных билетов метрополитен разыграет на своих официальных страницах в социальных сетях "Одноклассники" Twitter . В комментариях нужно опубликовать рисунок на тему "Герои "Властелина колец" в метро". Победитель определится по наибольшему количеству лайков за рисунок. Итоги конкурса будут подведены 12 мая.13 и 14 мая на Кольцевой линии пройдет традиционный парад поездов. Откроет его поезд "Еж3", а закроет новейший поезд со сквозным проходом "Москва". Помимо них пассажиры все типы действующего подвижного состава Московского метрополитена в одном месте: "Номерной", "Яуза", "Русич", "Ока" и ретропоезд "Сокольники". В эти же дни на станции "Партизанская" будет работать выставка ретровагонов и хозяйственных поездов.Пассажиры смогут увидеть отреставрированные вагоны разных поколений. Для осмотра будут доступны старейший вагон-путеизмеритель "УМ5" и контактно-аккумуляторный электровоз "ВЭКА". В воскресенье, 14 мая, будет воссоздан запуск первого поезда метро, состоявшийся 15 мая 1935 года. Перед входом на станцию "Сокольники" будет дежурить конная полиция, а мальчик-посыльный раздаст точную копию газеты того дня. Пассажиры будут одеты в костюмы того времени.В парке "Красная Пресня" 14 мая состоится праздничный концерт с участием звезд российской эстрады. 15 мая на стойках "Живое общение" пассажирам раздадут сувенирную продукцию в честь 82-летия Московского метрополитена. Также будет выпущен тематический билет "Единый", который можно будет приобрести во всех кассах метро. А в электродепо "Северное" состоится торжественное открытие доски почета, посвященной инженеру-транспортнику Михаилу Шполянскому, который провел первый поезд по Кировско-Фрунзенской, ныне Сокольнической, линии метро.



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