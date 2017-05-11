Собянин: жители пятиэтажек смогут выбрать равнозначное или равноценное жилье для переселения

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10 мая 2017 г. Эксперт разъяснил "юридическую ничтожность" московской программы реновации

Столичные власти произвольно трактуют законы, нарушая основополагающие принципы российской Конституции. По мнению юриста, мэрия либо полностью некомпетентна, либо намеренно прибегает к методу "грубой административной силы".

10 мая 2017 г. Оппозиция в Госдуме подготовила поправки к закону о реновации