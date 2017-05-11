Собянин: жители пятиэтажек смогут выбрать равнозначное или равноценное жилье для переселения

Власти Москвы готовы к тому, что в законопроект о реновации жилищного фонда столицы может быть внесена поправка о предоставлении переселенцу равнозначного или равноценного жилья. "Никаких проблем прописать в законе то, что человек на выбор получает либо равнозначное, либо равноценное жилье, не возникнет. У человека появляется дополнительная гарантия судебной защиты и по равнозначности, и по равноценности", - сказал Собянин в эфире радиостанции Вести FM
.
Мэр также заявил, что переселенцы должны иметь право оспаривать сам факт переселения в другое жилье, а также обращаться в суд по вопросам равнозначности и равноценности жилья. "Никаких ограничений не должно быть. У человека должно быть полное право на судебную защиту", - сказал Собянин. Он также не исключил, что в законопроект о реновации жилого фонда внесут поправки, касающиеся расселения коммунальных квартир.
Мэр уточнил, что это будет современное жилье и по качеству, и по рыночной стоимости значительно выше, чем сносимые пятиэтажки. Рыночная стоимость квартиры в таких домах будет на 25-30% выше, чем в хрущевке, при этом площадь квартиры будет выше на 20%. "Это не какие-то небоскребы, дома от 6 до 14 этажей", - сказал Собянин. По его словам, первые дома могут начать строить в течение года после принятия программы.
В настоящее время в проекте закона прописано, что собственник жилья в пятиэтажке, попавшей в программу реновации, получит равнозначное жилье, то есть равное по жилой площади и по числу комнат. Однако в Госдуме с самого начала заявили, что необходимо предоставлять не равнозначное, а равноценное жилье, равное по стоимости прежнему жилью. Как полагают авторы поправок
Валерий Рашкин, Галина Хованская и члены фракции ЛДПР, корректировка нормы может пригодиться, если стоимость сносимого жилья окажется выше стоимости квартиры, предоставляемой в новостройке. Тогда равноценность должна быть обеспечена за счет большей площади новостройки или получения денежной компенсации.
Юристы между тем отмечают
, что программа реновации в своем нынешнем виде незаконна, противоречит Конституции страны и грозит огромным числом коллективных исков граждан в Верховный и Конституционный суд, а также в ЕСПЧ. По их словам, мэрия произвольно формирует "сносные" списки, из которых дома безо всякого объяснения исключаются и включаются вновь
. Правительство устраивает голосование собственников и наделяет жильцов дома полномочиями, которые не предусмотрены в Жилищном кодексе. Согласно закону, собственники квартир могут решать голосованием только вопросы, касающиеся управления общим имуществом дома, самым глобальным из которых является вопрос реконструкции. Дать согласие на снос дома собрание собственников даже единогласно не имеет права.