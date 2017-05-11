Власти Москвы уточнили постановление о голосовании жильцов дома по программе реновации Рубрики: Законодательство

Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



Постановление "Об учете мнения населения по проекту реновации жилищного фонда в Москве" предусматривает уточнение прав собственников жилых и нежилых помещений при проведении общих собраний по вопросам включения домов в программу реновации.



Согласно документу решение о включении дома в проект принимается большинством - не менее двух третей от общего числа собственников помещений. Представлять интересы Москвы как собственника неприватизированных квартир будут их наниматели по договорам социального найма. "Данная гарантия исключит потенциальный конфликт интересов в деятельности правительства Москвы и позволит полноценно учесть мнение нанимателей по договорам социального найма", - говорится в материале. Кроме того, участками под сносимыми пятиэтажками займутся археологи.



Один из авторов законопроекта Николай Гончар напомнил, что второе его чтение предположительно пройдет в июле. "Точной даты на сегодняшний день нет. Сейчас пойдут первые поправки. Они могли вноситься давно, но у нас отдельные депутаты сначала информируют СМИ о том, какие поправки собираются вносить, а потом несут их, как положено, в профильный комитет", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС и подчеркнув, что задача парламентариев не принять документ к определенному сроку, "а сделать хороший закон".



Между тем юрист Сергей Панченко отмечает, что программа реновации в своем нынешнем виде незаконна,



А постановление об учете мнения собственников Панченко называет "полностью юридически ничтожным": оно появилось еще до того, как принят закон о реновации и наделяет жильцов дома полномочиями, которые не предусмотрены в Жилищном кодексе. Согласно закону, собственники квартир могут решать голосованием только вопросы, касающиеся управления общим имуществом дома, самым глобальным из которых является вопрос реконструкции. Дать согласие на снос дома собрание собственников даже единогласно не имеет права. По словам юриста, городские власти либо настолько некомпетентны, что не понимают "азбучных юридических истин", либо речь идет об очередной попытке решить вопрос "методом грубой административной силы".



Власти Москвы в ходе заседания президиума правительства города уточнили постановление об учете мнения населения по проекту реновации жилищного фонда столицы. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-служба мэра и правительства Москвы.Постановление "Об учете мнения населения по проекту реновации жилищного фонда в Москве" предусматривает уточнение прав собственников жилых и нежилых помещений при проведении общих собраний по вопросам включения домов в программу реновации.Согласно документу решение о включении дома в проект принимается большинством - не менее двух третей от общего числа собственников помещений. Представлять интересы Москвы как собственника неприватизированных квартир будут их наниматели по договорам социального найма. "Данная гарантия исключит потенциальный конфликт интересов в деятельности правительства Москвы и позволит полноценно учесть мнение нанимателей по договорам социального найма", - говорится в материале. Кроме того, участками под сносимыми пятиэтажками займутся археологи.Один из авторов законопроекта Николай Гончар напомнил, что второе его чтение предположительно пройдет в июле. "Точной даты на сегодняшний день нет. Сейчас пойдут первые поправки. Они могли вноситься давно, но у нас отдельные депутаты сначала информируют СМИ о том, какие поправки собираются вносить, а потом несут их, как положено, в профильный комитет", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС и подчеркнув, что задача парламентариев не принять документ к определенному сроку, "а сделать хороший закон".Между тем юрист Сергей Панченко отмечает, что программа реновации в своем нынешнем виде незаконна, противоречит Конституции и грозит огромным числом коллективных исков в Верховный и Конституционный суды, а также в ЕСПЧ. Так, законопроект предусматривает безальтернативное предложение собственнику о переезде и последующий иск в суд со стороны правительства Москвы в случае отказа собственника, что является очевидно неконституционным.А постановление об учете мнения собственников Панченко называет "полностью юридически ничтожным": оно появилось еще до того, как принят закон о реновации и наделяет жильцов дома полномочиями, которые не предусмотрены в Жилищном кодексе. Согласно закону, собственники квартир могут решать голосованием только вопросы, касающиеся управления общим имуществом дома, самым глобальным из которых является вопрос реконструкции. Дать согласие на снос дома собрание собственников даже единогласно не имеет права. По словам юриста, городские власти либо настолько некомпетентны, что не понимают "азбучных юридических истин", либо речь идет об очередной попытке решить вопрос "методом грубой административной силы".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 10 мая 2017 г. Эксперт разъяснил "юридическую ничтожность" московской программы реновации

Столичные власти произвольно трактуют законы, нарушая основополагающие принципы российской Конституции. По мнению юриста, мэрия либо полностью некомпетентна, либо намеренно прибегает к методу "грубой административной силы".

