В столичном отделении "Совкомбанка" задержали пятерых ипотечников, объявивших голодовку

В здании "Совкомбанка" на Краснопресненской набережной, задержали пять человек из числа валютных заемщиков. Как сообщает "ОВД-Инфо"
, днем 10 мая в помещении банка валютные ипотечники начали бессрочную голодовку, однако в ночь на 11 мая их задержали, обвинив в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции. В настоящий момент задержанные находятся в ОВД "Пресненский".
Как сообщила порталу Banki.ru
представитель инициативной группы валютных ипотечников Галина Саморокова, бессрочную голодовку в отделении Совкомбанка объявили десять валютных ипотечных заемщиков. По их словам, Совкомбанк действует "без оглядки на социальность проблемы, не реструктуризирует долги и не пытается разделить валютные риски с заемщиками".
Валютные ипотечники предложили "Совкомбанку" обеспечить реализацию программы рефинансирования действующих валютных кредитов, а также кредитов, по которым уже ведется взыскание в суде и исполнительное производство. Они также призывают списать пени и накопленные проценты по просроченным долгам в тех случаях, когда ссуды находятся на стадиях досудебного урегулирования или судебного взыскания.
Для прекращения голодовки заемщики потребовали, чтобы Госдума организовала встречу председателя правления Совкомбанка или его первого заместителя с представителями заемщиков, для того, чтобы "незамедлительно подписать соглашение о реструктуризации кредитных договоров непосредственно в офисе банка, где проходит голодовка". Оперативных комментариев со стороны банка пока нет.
Это не первая подобная акция в нынешнем году. В начале февраля валютные заемщики сутки стояли перед Домом правительства в Москве и требовали встречи с министров финансов Антоном Силуановым. Участники протестной акции выступили с требованием перевести их кредиты в рубли по курсу валюты, который был установлен в момент заключения договора с банком. Как рассказывала участница акции Оксана Московская, в приемной Дома правительства стояла очередь из 300 валютных заемщиков, и в здании ночевали более 60 человек. 11 февраля заемщики проводили пикеты у зданий московских офисов пяти банков
, в том числе "Альфа-банка", "Росбанка" и ВТБ. Несмотря на то, что большинство пикетов были согласованы, полиция начала задержания без объяснения причин, однако впоследствии всех участников акции отпустили. Еще два участника одиночных пикетов были задержаны
во время аналогичной акции 10 марта.