В столичном отделении "Совкомбанка" задержали пятерых ипотечников, объявивших голодовку

10 марта 2017 г. Двух человек задержали перед встречей властей с валютными заемщиками

В Доме правительства должна пройти встреча представителей валютных ипотечников с министром финансов Антоном Силуановым. Задержаны двое участников одиночных пикетов с плакатами против валютной ипотеки.