Обещанное застройщиком подвесное метро в Подмосковье превратилось в заброшенный объект

25 февраля 2016 г. Эксперты и СМИ критикуют проект подвесного метро в Подмосковье

Эксперты отмечают, что подвесной рельсовый транспорт, с помощью которого предлагается решить транспортную проблему Красногорска, является скорее развлечением и плохо приспособлен для эксплуатации в плотной застройке.