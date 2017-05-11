Обещанное застройщиком подвесное метро в Подмосковье превратилось в заброшенный объект

Амбициозный проект подвесной транспортной системы "Стрела" в Красногорском районе Подмосковья превратился в "футуристическую заброшку". Об этом пишет блогер Александр Попов, известный под ником russos
. Строительная компания "Мортон", которая разрабатывала проект, в 2016 году была поглощена группой компаний ПИК и перестала существовать. С тех пор будущее "Стрелы" остается туманным. По данным блогера, проект "сразу попал под сокращение".
Напомним, "Стрела" проектировалась по принципу немецкой транспортной системы H-Bahn. Трасса протяженностью 8 километров должна была пройти по микрорайону Ильинское-Усово
(ГК ПИК переименовала проект в "Ильинские луга"), состоящему из ста корпусов, а затем вдоль Новорижского шоссе выйти к транспортно-пересадочному узлу в районе 22-го км Новорижского шоссе около торгового центра "Глобус".
Тестовая поездка по первому километру "Стрелы" должна была состояться в сентябре 2016 года, но этого так и не произошло. Всю линию планировалось запустить в 2019 году. Объем инвестиций "Мортона" в этот участок с учетом научных и проектных разработок составил около 1 миллиарда рублей. К 2020 году "Стрелу" предполагалось продлить до станции метро "Мякинино". В результате девелопер успел построить чуть более 900 метров однопутной ветки. "Планировалось ли это продолжать дальше или это была пиар-компания для покупателей, уже сказать трудно", – пишет russos.
В октябре прошлого года президент ГК ПИК Сергей Гордеев сообщил журналистам, что окончательного решения об использовании системы "Стрела" в проекте "Ильинские луга" пока не принято. Тем не менее на сайте ГК в материалах
о микрорайоне по-прежнему рекламируется "Стрела" и другая "собственная инфраструктура".
В офисе продаж блогеру не смогли рассказать о перспективах подвесного транспорта и посоветовали узнать о статусе проекта у бывших владельцев "Мортона" и администрации Красногорского района Подмосковья. "Вежливый менеджер по телефону меня уверял, что пробок на Новой Риге нет. Типа ее реконструировали и есть небольшие затруднения перед развязкой МКАД. Которые, как он потом добавил, начинаются от Красногорского круга. :) Хотя если верить статистике Яндекс-пробок, то затор начинается утром чуть дальше круга", – пишет russos (стиль сохранен
).
Эксперты ранее критиковали
проект подвесного метро, отмечая, что этот вид транспорта является скорее развлечением и плохо приспособлен для эксплуатации в условиях плотной городской застройки. А по сравнению со скоростным трамваем его эффективность и вовсе сомнительна. Рентабельность системы тоже спорна, так как используется уникальная инфраструктура и подвижный состав, как и в убыточном московском монорельсе.
Перед поглощением "Мортона" портал Novostroy-M.ru
спросил экспертов рынка недвижимости о возможной судьбе "Стрелы". Генеральный директор компании "Миэль-Новостройки" Наталья Шаталина предположила, что эта непрофильная разработка, "скорее всего, будет не интересна ПИК". Такое же мнение высказала шеф Координационного совета Клуба главных редакторов СМИ рынка недвижимости, корреспондент издательского дома "Коммерсант" Марта Савенко. Она предположила, что ПИК "непременно откажется" от подвесного метро, так как это "разорение".
"Вообще, каждый должен заниматься своим делом. Если девелоперы, которые строят жилье, возьмутся за дороги и транспортные системы – хорошего не жди", – считает эксперт. При этом опрошенные порталом специалисты отметили, что отказ от проекта негативно скажется на Новорижском шоссе, так как других способов добраться до застраиваемого микрорайона у будущих жителей нет.