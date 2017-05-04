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"Ночь в музее" пройдет в столице 20 мая
11 мая 2017 г. | Время публикации 09:34
Рубрики: Культура  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Одиннадцатая "Ночь в музее" пройдет в столице 20 мая. Ее участниками станут более 200 музеев, галерей, школ искусств и арт-центров. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

В Центральном Манеже акция начнется с лекции о звуковых инсталляциях, а продолжат ее авторская экскурсия по одной из выставок и концерт современной музыки. Московский планетарий приглашает понаблюдать за звездами, Государственный биологический музей имени Тимирязева — познакомиться с ночными животными. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства организует творческие мастер-классы, концерты и перформансы.

Мероприятия в необычном формате пройдут под девизом "Время открытий". Сад "Эрмитаж" превратится в площадку образовательного фестиваля "Открытые лекции". Представители московских музеев посвятят свои рассказы разным темам — от аудиовизуального искусства до физиологии памяти. Площадками специальных событий акции станут "секретные" места — московские музеи, которые заслуживают особого внимания. Гости смогут взглянуть на столицу как на новый, незнакомый город с деревянными домами и палисадниками и тихими квартирами. Здесь организуют творческие встречи, дискуссии, концерты и театральные представления.

Уже на подходе к музею можно будет попасть на pop-up-фестиваль с флешмобами, концертами уличных оркестров и перформансами. С 18:00 до 23:00 артисты будут ездить по городу на автомобилях и давать представления перед главными площадками "Ночи в музее", где выстраиваются самые длинные очереди. Бесплатный автобусный маршрут соединит шесть знаковых музеев Москвы. Рядом с ними расположатся мобильные кофейни с бургерами и горячими напитками.

Кроме того, в центре столицы пройдут 10 бесплатных пешеходных экскурсий, а серию музейных экскурсий проведут те, кто летает в космос, ставит спектакли, отправляется в экспедиции или работает на телевидении. В этом году присоединиться к ним смогут все желающие. Авторские экскурсии будут доступны онлайн и в записи на сайте проекта.

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