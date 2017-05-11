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Якиманская набережная станет пешеходной ко Дню города
11 мая 2017 г. | Время публикации 10:23 | Последние изменения 11:36
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Якиманская набережная от 3-го Голутвинского переулка до Патриаршего моста к осени станет пешеходной. Там начались ремонтные работы по программе "Моя улица", набережную закрыли для проезда машин. Об этом пишет "Российская газета"

Как рассказал первый заместитель главы департамента капитального ремонта столицы Алексей Беляев, вместе с набережной пешеходным станет и 3-й Голутвинский переулок. Провода там спрячут под землю, высадят деревья, установят новые фонари и скамейки. Заодно благоустроят и расположенный рядом храм Святителя Николая. Его фасад отреставрируют, а территорию благоустроят: заменят плитку, отремонтируют ограду, разобьют газоны и цветники. Через храм можно будет выйти на Якиманскую набережную, а дальше - на Крымскую и Пушкинскую набережную.

Открыть новую пешеходную зону столичные власти планируют в сентябре - ко Дню города, а реконструкцию набережной могут завершить уже в середине августа. По словам Беляева, обновленная пешеходная зона через Патриарший мост будет связана с так называемым музейным кварталом от станции метро "Кропоткинская" до Пречистенской набережной. Благоустройство этого участка тоже планируют завершить к юбилею города.
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