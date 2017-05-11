Якиманская набережная станет пешеходной ко Дню города

10 апреля 2017 г. Новый участок Тверской улицы начнут перекапывать после майских праздников

Основные работы по программе "Моя улица" начались на Бульварном и Кремлевском кольцах, Якиманской набережной. Власти обещают вести работы попеременно на разных участках, чтобы создавать меньше неудобств.