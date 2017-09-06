Москву и Подмосковье свяжут 16 новых автобусных маршрутов Рубрики: Общественный транспорт

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



"Право перевозить пассажиров по этим направлениям получили восемь частных компаний. На данный момент между столицей и областью уже работают 43 новых маршрута", - рассказал руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. Автобусы повышенной комфортности экологического класса "Евро-5" с системами видеонаблюдения, кондиционирования и отопления салона будут проходить технический осмотр, а водители - медицинский.



15 сентября будут запущен маршрут N1138, который свяжет Москву с Реутовом (ТЦ Реутов-Парк"). 19 сентября заработают маршруты от станций метро "Свиблово" и Отрадное до гипермаркетов "Ашан" на МКАД, от станции метро Медведково" до Мытищ и от Реутова до рынка "Садовод". 22 сентября запустят маршруты от станции метро "Выхино" до Некрасовки и Люберец, от станции метро "Лермонтовский проспект" до станции Железнодорожная, а 23 сентября маршрут N523 свяжет станцию МЦК Кутузовская и инновационный центр "Сколково".



1 октября заработает маршрут N897, который свяжет гипермаркет "Ашан Марьино" и поселок Развилка, маршрут N1015 свяжет станцию метро "Теплый Стан" с Подольском, а 4 октября запустят маршруты, которые свяжут совхоз имени Ленина со станцией метро "Домодедовская" и железнодорожной станцией Бирюлево-Товарная. 5 октября запустят маршруты между деревней Рассказовка и железнодорожной станцией Внуково, между поселком Шишкин Лес и железнодорожной станцией Голицыно. А с 9 октября маршрут N1009 свяжет станцию метро "Славянский бульвар" и гипермаркет "Ашан Марфино".



До конца октября между Москвой и Московской областью запустят 16 новых автобусных маршрутов. Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы, автобусы будут курсировать до железнодорожных станций, поселков и крупных развлекательных центров Подмосковья."Право перевозить пассажиров по этим направлениям получили восемь частных компаний. На данный момент между столицей и областью уже работают 43 новых маршрута", - рассказал руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. Автобусы повышенной комфортности экологического класса "Евро-5" с системами видеонаблюдения, кондиционирования и отопления салона будут проходить технический осмотр, а водители - медицинский.15 сентября будут запущен маршрут N1138, который свяжет Москву с Реутовом (ТЦ Реутов-Парк"). 19 сентября заработают маршруты от станций метро "Свиблово" и Отрадное до гипермаркетов "Ашан" на МКАД, от станции метро Медведково" до Мытищ и от Реутова до рынка "Садовод". 22 сентября запустят маршруты от станции метро "Выхино" до Некрасовки и Люберец, от станции метро "Лермонтовский проспект" до станции Железнодорожная, а 23 сентября маршрут N523 свяжет станцию МЦК Кутузовская и инновационный центр "Сколково".1 октября заработает маршрут N897, который свяжет гипермаркет "Ашан Марьино" и поселок Развилка, маршрут N1015 свяжет станцию метро "Теплый Стан" с Подольском, а 4 октября запустят маршруты, которые свяжут совхоз имени Ленина со станцией метро "Домодедовская" и железнодорожной станцией Бирюлево-Товарная. 5 октября запустят маршруты между деревней Рассказовка и железнодорожной станцией Внуково, между поселком Шишкин Лес и железнодорожной станцией Голицыно. А с 9 октября маршрут N1009 свяжет станцию метро "Славянский бульвар" и гипермаркет "Ашан Марфино".



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