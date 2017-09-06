Кандидата в муниципальные депутаты выгнали из территориальной комиссии, где происходил пересчет голосов

Кандидата в муниципальные депутаты московского района Тимирязевский Юлию Галямину выдворили из территориальной избирательной комиссии (ТИК), где проходил пересчет голосов. Об этом Галямина сообщила на горячую линию ОВД-Инфо
. "Они боятся, что я говорю об их преступлениях", - пояснила кандидат в Twitter
.
Ранее Галямина писала, что ТИК Тимирязевского района надо расформировывать, поскольку в участковой избирательной комиссии нашли вброс бюллетеней, а в другой комиссии тайно от наблюдателей вскрыли бюллетени.
Группа независимых кандидатов в муниципальные депутаты Тимирязевского района, в которую входит Галямина, по предварительным данным, получила восемь из пятнадцати голосов
. Однако впоследствии Галямина стала сообщать о том, что в некоторых УИК, а затем ТИК стали пересчитывать голоса без свидетелей. В частности, в УИК 420, по ее словам, кандидатам от Единой России добавили по 20 голосов, в результате чего внесенные в протокол результаты голосования не сошлись с подсчетами членов комиссии с правом совещательного голоса, представлявших независимых кандидатов. Однако затем наблюдателям удалось заставить комиссию убрать лишних 20 голосов.
Напомним, по итогам прошедших накануне муниципальных выборов оппозиция одержала победу сразу в нескольких округах, несмотря на низкую явку. Одно из самых разгромных поражений единороссы потерпели в Гагаринском районе, где во всех четырех округах победу одержали кандидаты, выдвинутые партией "Яблоко". Союзник "Яблока", бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, в свою очередь, отметил, что объединенные демократы, по предварительным подсчетам, получают порядка 150 мандатов в муниципалитетах столицы. "Единственная политическая сила, которая может противостоять "Единой России" в Москве - объединенные демократы. У нас могут пройти 150 человек, это история успеха", - подчеркнул политик.
Журналист "Новой газеты", кандидат в мундепы Илья Азар на своей странице в Twitter сообщил, что в районе Хамовники в числе депутатов также не оказалось ни одного единоросса. О победе на муниципальных выборах объявили и в движении "Солидарность", представители которого боролись за мандаты в округе Красносельский.