Кандидата в муниципальные депутаты выгнали из территориальной комиссии, где происходил пересчет голосов Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Galiamina.ru/



Группа независимых кандидатов в муниципальные депутаты Тимирязевского района, в которую входит Галямина, по предварительным данным, получила



Напомним, по итогам прошедших накануне муниципальных выборов оппозиция одержала победу сразу в нескольких округах, несмотря на низкую явку. Одно из самых разгромных поражений единороссы потерпели в Гагаринском районе, где во всех четырех округах победу одержали кандидаты, выдвинутые партией "Яблоко". Союзник "Яблока", бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, в свою очередь, отметил, что объединенные демократы, по предварительным подсчетам, получают порядка 150 мандатов в муниципалитетах столицы. "Единственная политическая сила, которая может противостоять "Единой России" в Москве - объединенные демократы. У нас могут пройти 150 человек, это история успеха", - подчеркнул политик.



Журналист "Новой газеты", кандидат в мундепы Илья Азар на своей странице в Twitter сообщил, что в районе Хамовники в числе депутатов также не оказалось ни одного единоросса. О победе на муниципальных выборах объявили и в движении "Солидарность", представители которого боролись за мандаты в округе Красносельский. Кандидата в муниципальные депутаты московского района Тимирязевский Юлию Галямину выдворили из территориальной избирательной комиссии (ТИК), где проходил пересчет голосов. Об этом Галямина сообщила на горячую линию ОВД-Инфо . "Они боятся, что я говорю об их преступлениях", - пояснила кандидат в Twitter . Ранее Галямина писала, что ТИК Тимирязевского района надо расформировывать, поскольку в участковой избирательной комиссии нашли вброс бюллетеней, а в другой комиссии тайно от наблюдателей вскрыли бюллетени.Группа независимых кандидатов в муниципальные депутаты Тимирязевского района, в которую входит Галямина, по предварительным данным, получила восемь из пятнадцати голосов . Однако впоследствии Галямина стала сообщать о том, что в некоторых УИК, а затем ТИК стали пересчитывать голоса без свидетелей. В частности, в УИК 420, по ее словам, кандидатам от Единой России добавили по 20 голосов, в результате чего внесенные в протокол результаты голосования не сошлись с подсчетами членов комиссии с правом совещательного голоса, представлявших независимых кандидатов. Однако затем наблюдателям удалось заставить комиссию убрать лишних 20 голосов.Напомним, по итогам прошедших накануне муниципальных выборов оппозиция одержала победу сразу в нескольких округах, несмотря на низкую явку. Одно из самых разгромных поражений единороссы потерпели в Гагаринском районе, где во всех четырех округах победу одержали кандидаты, выдвинутые партией "Яблоко". Союзник "Яблока", бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, в свою очередь, отметил, что объединенные демократы, по предварительным подсчетам, получают порядка 150 мандатов в муниципалитетах столицы. "Единственная политическая сила, которая может противостоять "Единой России" в Москве - объединенные демократы. У нас могут пройти 150 человек, это история успеха", - подчеркнул политик.Журналист "Новой газеты", кандидат в мундепы Илья Азар на своей странице в Twitter сообщил, что в районе Хамовники в числе депутатов также не оказалось ни одного единоросса. О победе на муниципальных выборах объявили и в движении "Солидарность", представители которого боролись за мандаты в округе Красносельский.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 11 сентября 2017 г. "Единая Россия" осталась без большинства сразу в нескольких муниципальных округах Москвы

В ряде районов кандидаты от правящей партии потерпели сокрушительное поражение. Так, в Гагаринском все 12 мандатов достались "Яблоку", в Красносельском уверенно победила "Солидарность" Ильи Яшина, а в Тимирязевском - команда Юлии Галяминой.

