Глава Мосгоризбиркома назвал условие своей отставки и не дал шанса оппозиции пройти муниципальный фильтр на выборах мэра

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов пообещал уйти в отставку
после муниципальных выборов в Москве, если критиковавший его Владимир Жириновский сдаст депутатский мандат. Об этом сообщает РБК
. Ранее лидер ЛДПР назвал "позором" тот факт, что на выборы в столице пришли менее миллиона человек. Он также заявил, что его партия давно добивается отставки Горбунова, который "остался от лужковской команды" и проводит выборы "без избирателей".
Отправить главу Мосгоризбиркома в отставку потребовал и заместитель председателя партии "Яблоко" Николай Рыбаков. Политическую ответственность за сознательное снижение явки он возложил на мэра Москвы Сергея Собянина, организационную - на Горбунова. Рыбакова возмутило, что впервые "за всю историю избирательной кампании в Москве" жители столицы не получили информации о выборах.
Горбунов, в свою очередь, сообщил, что москвичам было разослано 2,5 миллиона SMS с приглашением на выборы. При этом в столице проживают 11 миллионов человек. Глава Мосгоризбиркома также предположил, что многие могли не получить сообщение из-за того, что телефоны оформлены "на детей". По предварительным данным, явка на муниципальных выборах в Москве составила 14,8%.
Отвечая на вопрос председателя ЦИК Эллы Памфиловой, поступали ли в Мосгоризбирком какие-либо жалобы по поводу выборов, требующие рассмотрения, Горбунов заявил: "Нет, кроме политических заявлений партии "Яблоко" меня отправить в отставку и требования Жириновского гнать меня метлой, ничего у нас нет" (цитата по "Интерфакс"
).
По итогам обработки почти 100 процентов бюллетеней представители "Единой России" получат 1154 депутатских мандатов. На втором месте "Яблоко" со 176 местами. КПРФ, по предварительным данным, получит 43 депутатских кресла, "Справедливая Россия" - 10, ЛДПР - 4. Ранее не представленные в советах депутатов Партия Роста и ПАРНАС, по предварительным данным, получают 5 и 2 мандата соответственно. "Москвичи меняют свои политические пристрастия: основной отток идет от КПРФ к "Яблоку" и от "Справедливой России" к "Яблоку", - прокомментировал глава Мосгоризбиркома.
Один из организаторов команды "объединенных демократов" Дмитрий Гудков отметил, что муниципальными депутатами стали более 260 представителей коалиции. Среди них представители "Яблока", ПАРНАСа, КПРФ и независимые кандидаты. "По последним данным, у нас 266 депутатов в 62 районах", - сообщил Гудков на пресс-конференции. В некоторых муниципальных округах Москвы единороссы остались без большинства
. В основном это традиционно активные районы в центре и на юго-западе Москвы.
Тем не менее, по словам главы Мосгоризбиркома, у оппозиции нет шансов пройти муниципальный фильтр на предстоящих в 2018 году выборах мэра Москвы без поддержки ЕР. "Ни "Яблоко", ни КПРФ, ни самовыдвиженцы ни по отдельности, ни даже скооперировавшись, не имеют [необходимого числа мандатов]. Ни один кандидат никаких шансов без помощи "Единой России" участвовать в избирательной кампании по выборам мэра не имеет", - цитирует ТАСС.
На прошлых выборах мэра кандидату требовалось собрать подписи 110 муниципальных депутатов в трех четвертях муниципальных образований. "Такое количество депутатских мест в нужном количестве муниципальных образований получает только "Единая Россия". "Яблоко", например, получает мандаты примерно в 50 районах", - пояснил председатель МГИК. Вместе с тем он не исключил, что в ходе кампании по выборам мэра муниципальные депутаты могут поставить свою подпись в поддержку кандидатов, которые относятся к другой партии.
Лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин считает, что сможет пройти муниципальный фильтр в случае выдвижения кандидатом на пост мэра. По его словам, у партии, помимо собственных победивших кандидатов, "есть договоренности и с другими гражданскими активистами, самовыдвиженцами, победившими на выборах. Так что голосов для прохождения муниципального фильтра хватит". Митрохин отметил, что среди единороссов "есть много людей, которые нам симпатизируют". Есть и депутаты, готовые поставить подпись лично за Митрохина "...я с ними лично беседовал, и они мне это обещали", - сказал лидер московского "Яблока".