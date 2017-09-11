Глава Мосгоризбиркома назвал условие своей отставки и не дал шанса оппозиции пройти муниципальный фильтр на выборах мэра

11 сентября 2017 г. "Единая Россия" осталась без большинства сразу в нескольких муниципальных округах Москвы

В ряде районов кандидаты от правящей партии потерпели сокрушительное поражение. Так, в Гагаринском все 12 мандатов достались "Яблоку", в Красносельском уверенно победила "Солидарность" Ильи Яшина, а в Тимирязевском - команда Юлии Галяминой.