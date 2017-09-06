"Единая Россия" осталась без большинства сразу в нескольких муниципальных округах Москвы

Состоявшиеся в воскресенье муниципальные выборы в Москве могут обернуться для "Единой России" потерей большинства в советах депутатов сразу нескольких районов города. По предварительным данным, основные проблемы у правящей партии возникли в центральных муниципальных округах, а также на юго-западе столицы, где разворачивалась наиболее ожесточенная предвыборная борьба. Отметим, что приведенные ниже данные не окончательные. Так, комиссия одного из участков в Тимирязевском районе посреди ночи неожиданно решила пересчитать голоса.
Одно из самых разгромных поражений единороссы потерпели в Гагаринском районе, где во всех четырех округах победу одержали кандидаты, выдвинутые "Яблоком". Таким образом, за представителями этой партии, судя по всему, окажутся все 12 мандатов. Примечательно, что во втором округе Гагаринского района днем в воскресенье голосовал
президент России Владимир Путин. Отвечать на вопрос о том, какие конкретно кандидаты ему приглянулись, глава государства отказался.
В общей сложности "Яблоко" может получить в Москве более 110 депутатских мандатов, сообщил заместитель председателя партии Николай Рыбаков. "Мы занимаем второе место в Москве, у нас больше 110 мандатов. Уже четыре района есть, где большинство голосов подано за "Яблоко", - заявил он (цитата по ТАСС).
Союзник "Яблока", бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, в свою очередь, отметил, что объединенные демократы, по предварительным подсчетам, получают порядка 150 мандатов в муниципалитетах столицы. "Единственная политическая сила, которая может противостоять "Единой России" в Москве - объединенные демократы. У нас могут пройти 150 человек, это история успеха", - подчеркнул политик.
Журналист "Новой газеты", кандидат в мундепы Илья Азар на своей странице в Twitter
сообщил, что в районе Хамовники в числе депутатов также не оказалось ни одного единоросса. "По протоколам с УИКов, наша команда прошла целиком, я первый. ЕР не проходит вообще, в том числе глава совета Гущина", - отметил Азар. В одном из избирательных округов района первое место заняла Александра Парушина
, заметная московская градозащитница.
О победе на муниципальных выборах объявили и в движении "Солидарность", представители которого боролись за мандаты в округе Красносельский. "Итоги выборов: "Солидарность" - семь мандатов. У "Единой России" в Красносельском совете депутатов 30 процентов. Крупная оппозиционная фракция", - рассказал
оппозиционер Илья Яшин.
Первоначально об успехе на выборах объявила и активистка Юлия Галямина, команда которой заполучила 8 из 15 мест в Тимирязевском районе. Впрочем, через некоторое время местная участковая комиссия 421 неожиданно начала пересчет голосов, а другой УИК - 420 - добавил кандидатам от "Единой России" по 20 недостающих голосов. К моменту написания данной заметки лишние голоса, по словам Галяминой, из протоколов все-таки вычеркнули.
Портал "Открытая Россия"
отмечает, что в Басманном районе Москвы муниципальным депутатом избрана 21-летняя активистка Люся Штейн, соратница Гудкова. Вместе с ней мандаты заполучили два других кандидата от "объединенных демократов" - Виктор Котов и Илья Морозов.
Результатами муниципальных выборов могут быть довольны и в "Штабе Зюзино" Константина Янкаускаса. По предварительным данным
, команда оппозиционера заполучила большинство в совете депутатов района. Впрочем, как затем отметил Янкаускас, на этом борьба не закончилась:
Отметим, что весьма неожиданным оказались итоги голосования в Марьино. Именно там проживает оппозиционер Алексей Навальный, однако абсолютно все мандаты в этом районе получили представители "Единой России". "Директор парка, директор досугового центра и заслуженный гинеколог - просто муниципальный дрим-тим. И нарушений при подсчете нет, да и зачем, когда всего 300 проголосовавших и 100 из них голосовали под копирку", - посетовал у себя в Facebook
журналист Федор Богдановский.
Сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц между тем сообщил "Интерфаксу"
, что в Москве в день голосования было зафиксировано без малого три сотни нарушений. По его словам, основная масса нарушений была связана с социальными работниками и "надомниками"
. К этой проблеме также добавился подкуп в виде лотерей и конкурсов.