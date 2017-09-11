Гудков объявил о старте подготовки к выборам мэра Москвы. Митрохина он хочет сделать своим замом

Оппозиционер, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков подтвердил намерение выдвигаться в мэры Москвы от "Яблока" и рассчитывает найти взаимопонимание по этому вопросу с главой столичного отделения партии Сергеем Митрохиным. С таким заявлением, как передает "Интерфакс"
, Гудков выступил на пресс-конференции, посвященной успехам его штаба "объединенных демократов"
на муниципальных выборах 10 сентября. Глава штаба Максим Кац, в свою очередь, сообщил, что надеется занять нынешнюю должность Митрохина в "Яблоке".
"Уверен, что с Сергеем Митрохиным мы найдем понимание и, возможно, пойдем единой командой", - подчеркнул Гудков, добавив, что одним из вариантов может стать выдвижение Митрохина в вице-мэры Москвы. Максим Кац, в свою очередь, отметил, что до конца года "Яблоку" предстоит провести "внутрипартийную дискуссию" по вопросу руководства партии в столице, а уже затем региональная конференция сможет поддержать Гудкова.
Отметим, что в настоящий момент единственной партией, которая без дополнительных усилий проходит муниципальный фильтр на выборах мэра, является "Единая Россия". Дело в том, что для регистрации кандидата необходимо собрать подписи 110 муниципальных депутатов в трех четвертях муниципальных образований. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов ранее заявил, что "ни "Яблоко", ни КПРФ, ни самовыдвиженцы ни по отдельности, ни даже скооперировавшись, не имеют необходимого числа мандатов". "Ни один кандидат никаких шансов без помощи "Единой России"
участвовать в избирательной кампании по выборам мэра не имеет", - подчеркнул Горбунов.
Гудков на это ответил, что намерен добиваться изменения законодательства, либо отмены муниципального фильтра, либо его изменения таким образом, чтобы 110 подписей в пользу кандидата можно было подать не обязательно от 110 муниципальных советов. "Никаких легитимных выборов мэра без нашего участия быть не может, мы вторая сила и с нами надо считаться", - добавил оппозиционер.
Сергей Митрохин же считает, что сможет пройти муниципальный фильтр в случае выдвижения кандидатом на пост мэра. По его словам, у партии, помимо собственных победивших кандидатов, "есть договоренности и с другими гражданскими активистами, самовыдвиженцами, победившими на выборах. Так что голосов для прохождения муниципального фильтра хватит". Митрохин отметил, что среди единороссов "есть много людей, которые нам симпатизируют".
Напомним, о своем намерении побороться за пост мэра Москвы в 2018 году Дмитрий Гудков объявил
минувшей зимой. "Нынешняя система управления не соответствует запросам москвичей. Один из основных ее принципов - "Москва - это большая деревня". Вот суть собянинской политики. Это унижает москвичей, которые видят Москву одним из ведущих мегаполисов мира. Моя мотивация - сделать все возможное для того, чтобы сделать систему управления городом по-настоящему европейской", - отметил тогда бывший депутат Госдумы.
Гудков тогда рассказывал, что уже встречался с лидером "Яблока" Григорием Явлинским и попросил его о поддержке. При этом за поддержкой "яблочников" к Явлинскому примерно тогда же обратился и Сергей Митрохин. В феврале он выразил уверенность, что партия поддержит именно его, а Гудков заявил об обратном. Собирать средства на свою кампанию Гудков планирует с помощью общественных пожертвований, как это в 2013 году делал Алексей Навальный.