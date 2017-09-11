Штаб Гудкова заявил об упущенной победе в районе Арбат из-за подвоза военных

Глава штаба "объединенных демократов" Дмитрия Гудкова Максим Кац объяснил провал на прошедших муниципальных выборах в районе Арбат массовым подвозом военных. По его словам, Министерство обороны РФ создало в своем главном здании "резиновую квартиру", прописало там полторы тысячи служащих, которые 10 сентября приехали и проголосовали за кандидатов от "Единой России".
Кац отметил, что все военные живут в разных районах Москвы и Подмосковья, но голосовать приехали на избирательные участки Арбата под "замыленные" камеры видеонаблюдения. "Наверняка они что-то намухлевали, чтобы у них появилась юридическая возможность прописать там тысячу солдат. Тут нужна реакция Шойгу. Он жителям района плюнул в лицо. Как это так вообще работает, он их у себя в кабинете, что ли, прописал?" - возмутился Кац (цитата телеканала "Дождь"
).
В связи с массовым голосованием военных муниципальный мандат в округе Арбат смог получить только один кандидат, которого поддерживал штаб "объединенных демократов". Все остальные места в местном совете депутатов оказались у представителей "Единой России".
Накануне на "подвоз" военных в районе Арбат жаловался
и глава московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на это заявил, что ситуация на Арбате - это для Москвы "постоянная тема"
. "Есть девятый избирательный участок на Арбате - это Минобороны, там голосуют офицеры, которые являются жителями Москвы, имеют регистрацию по месту жительства, поэтому на этом участке голосуют. Просто сразу начинаются разговоры о специальном скоплении народа", - заявил Горбунов.
Отметим, что в общей сложности, по последним данным, "объединенные демократы" Дмитрия Гудкова вместе с "Яблоком" заполучили 266 депутатских мандатов на муниципальных выборах в Москве. "Это история успеха в 62 районах. Это история политическая", - заявил оппозиционер на пресс-конференции 11 сентября. При этом он констатировал, что если бы явка была хотя бы на пять процентов выше, от его платформы прошло бы сразу 350-400 депутатов.