В Раменках от избранного депутата потребовали отдать мандат проигравшему оппоненту

Кандидат в муниципальные депутаты района Раменки Ирина Садчикова, принимавшая участие в выборах в качестве самовыдвиженки, 10 сентября набрала достаточное количество голосов для того, чтобы заполучить место в совете депутатов. Однако на следующий день после голосования Садчикову вызвали в местную префектуру, где от нее потребовали отказаться от мандата в пользу другого кандидата - Леонида Ольшанского, которого в сообществе
жителей Раменок называют провластным, несмотря на формальное отсутствие партийной поддержки.
"Садчикову, выбранного депутата по первому округу вызвали в префектуру. Она в слезах. От нее требуют, чтобы она отказалась в пользу Ольшанского. Пусть только попробуют провернуть этот маневр. Будет подано в суд и в прокуратуру против всех, кто принуждал жителей голосовать за Ольшанского. Уже есть более 10 человек готовые свидетельствовать о таком принуждении", - заявила на своей странице в Facebook
градозащитница Елизавета Кривцова.
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сообщается, что за Леонидом Ольшанским числится снятая судимость за подделку документов, а во время предвыборной кампании он якобы "предлагал деньги за организацию вброса". Там также говорится, что Ольшанский шел на выборы от "Общественного совете Раменки", который поддерживается городскими властями. По факту попытки подкупа в его отношении уже было направлено заявление в местный избирком.
Отметим, что Садчикова, хоть и значится самовыдвиженкой, работает заведующим отделением в бюджетном учреждении Москвы - центре социального обслуживания "Проспект Вернадского". Согласно предварительным результатам выборов, в своем четырехмандатном округе она набрала 1295 голосов, которых оказалось достаточно для получения мандата. Ольшанский отстал от нее всего на 61 голос.