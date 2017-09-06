Теплая погода продержится в столице до конца рабочей недели, в среду начнутся дожди Рубрики: Погода

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В первой половине недели средняя суточная температура будет превышать климатическую норму на 7-9 градусов, ночи будут теплыми, а температура будет соответствовать летним месяцам. Во второй половине недели из-за влияния циклона станет прохладнее, но температура все же будет превышать норму на 3-5 градусов.



Во вторник, 12 сентября, осадков не будет, ночью ожидается 14-16 градусов тепла в Москве и 11-16 градусов в регионе, днем – 24-26 градусов и 21-26 градусов соответственно. В ночь на среду, 13 сентября, осадков не ожидается, днем пройдет небольшой дождь, гроза, порывы ветра составят 12-17 метров в секунду. Ночные температуры будут в пределах плюс 14-16 градусов в Москве и 11-16 градусов тепла в Подмосковье. Днем прогнозируется 22-24 градуса в столице и 20-25 градусов по области.



В четверг, 14 сентября, к Москве подойдет атмосферный фронт, который принесет умеренный дождь ночью, днем также ожидаются небольшие осадки. Температура немного снизится: 13-15 градусов в столице и 11-16 градусов по области ночью, днем 19-21 и 16-21 градус тепла. Ожидается сильный порывистый ветер до 15-20 метров в секунду. В пятницу, 15 сентября, временами пройдет дождь. Ночные температуры составят 10-15 градусов, дневные - 18-23 градуса тепла. В субботу, 16 сентября, местами выпадет небольшой дождь. Ночью температура опустится до 7-12 градусов, днем сохранится 15-20 градусов тепла. Теплая погода выше 20 градусов сохранится в столице до конца рабочей недели, со среды начнутся дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр России В первой половине недели средняя суточная температура будет превышать климатическую норму на 7-9 градусов, ночи будут теплыми, а температура будет соответствовать летним месяцам. Во второй половине недели из-за влияния циклона станет прохладнее, но температура все же будет превышать норму на 3-5 градусов.Во вторник, 12 сентября, осадков не будет, ночью ожидается 14-16 градусов тепла в Москве и 11-16 градусов в регионе, днем – 24-26 градусов и 21-26 градусов соответственно. В ночь на среду, 13 сентября, осадков не ожидается, днем пройдет небольшой дождь, гроза, порывы ветра составят 12-17 метров в секунду. Ночные температуры будут в пределах плюс 14-16 градусов в Москве и 11-16 градусов тепла в Подмосковье. Днем прогнозируется 22-24 градуса в столице и 20-25 градусов по области.В четверг, 14 сентября, к Москве подойдет атмосферный фронт, который принесет умеренный дождь ночью, днем также ожидаются небольшие осадки. Температура немного снизится: 13-15 градусов в столице и 11-16 градусов по области ночью, днем 19-21 и 16-21 градус тепла. Ожидается сильный порывистый ветер до 15-20 метров в секунду. В пятницу, 15 сентября, временами пройдет дождь. Ночные температуры составят 10-15 градусов, дневные - 18-23 градуса тепла. В субботу, 16 сентября, местами выпадет небольшой дождь. Ночью температура опустится до 7-12 градусов, днем сохранится 15-20 градусов тепла.



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