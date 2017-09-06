Затраты на юбилей Москвы окупятся за счет налогов Рубрики: Экономика

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter АГН Москва/Сергей Киселев



"Судя по динамике роста посещаемости московских фестивалей и учитывая, что этот год - юбилейный, число гостей праздничных площадок должно заметно увеличиться. Только в субботу на них побывали 6,5 млн человек. Инвестиции в празднование 870-летия столицы окупятся и принесут доход в виде налогов", - сказал Немерюк. Он отметил, что за последние семь лет - с 2010 по 2016 год - число туристов, приезжающих в Москву, выросло на 37%. По уточненным данным, приводимым



"Хочу подчеркнуть, что Москва не тратит деньги на праздничные мероприятия, а инвестирует их в развитие инфраструктуры, расширение досуговых возможностей для москвичей и в привлечение туристов. В 2016 году столицу посетили 17,5 миллионов человек. Их совокупные расходы при этом составили 486 миллиардов рублей. Сюда входят траты на проживание, шопинг, посещение кафе, театров, музеев, концертных залов", - добавил глава департамента.



Ранее сообщалось, что 870-летний юбилей Москвы станет



Руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков предложил отмечать праздники в Москве менее пышно и отправлять освободившиеся деньги на соцпроекты. Похожую мысль высказала директор Института региональных исследований и городского планирования ВШЭ Ирина Ильина. "Идея проводить в Москве каждый год праздник в сложной экономической ситуации слишком амбициозна и неоправданна", - заявила она, называя День города в первую очередь имиджевым мероприятием.



Власти Москвы считают, что расходы на празднование 870-летия столицы окупятся за счет налоговых поступлений в бюджет города. Как сообщил ТАСС руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, в прошлом году аналогичное мероприятие в честь Дня города посетили 10 миллионов человек, что принесло бюджету 44 миллиарда рублей."Судя по динамике роста посещаемости московских фестивалей и учитывая, что этот год - юбилейный, число гостей праздничных площадок должно заметно увеличиться. Только в субботу на них побывали 6,5 млн человек. Инвестиции в празднование 870-летия столицы окупятся и принесут доход в виде налогов", - сказал Немерюк. Он отметил, что за последние семь лет - с 2010 по 2016 год - число туристов, приезжающих в Москву, выросло на 37%. По уточненным данным, приводимым на сайте столичной мэрии , праздник посетили около 11,5 миллионов человек."Хочу подчеркнуть, что Москва не тратит деньги на праздничные мероприятия, а инвестирует их в развитие инфраструктуры, расширение досуговых возможностей для москвичей и в привлечение туристов. В 2016 году столицу посетили 17,5 миллионов человек. Их совокупные расходы при этом составили 486 миллиардов рублей. Сюда входят траты на проживание, шопинг, посещение кафе, театров, музеев, концертных залов", - добавил глава департамента.Ранее сообщалось, что 870-летний юбилей Москвы станет самым дорогим Днем города за последние несколько лет. В мэрии утверждают, что общие траты составили 500 миллионов рублей, причем часть расходов взяли на себя инвесторы. Однако журналисты, изучив данные портала гозсакупок, сомневаются в этой сумме. Ранее "Ведомости" подсчитали, что День города обойдется примерно в 670 миллионов рублей. У РБК получилась еще более колоссальная цифра - около 742 миллионов рублей. Столичный бюджет также оплачивает проведение Дней Москвы в Пермском крае одновременно с Днем города. Ради "сохранения и укрепления дружественных связей" и "культурного сотрудничества" между регионами Москва потратит 7,4 миллиона рублей.Руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков предложил отмечать праздники в Москве менее пышно и отправлять освободившиеся деньги на соцпроекты. Похожую мысль высказала директор Института региональных исследований и городского планирования ВШЭ Ирина Ильина. "Идея проводить в Москве каждый год праздник в сложной экономической ситуации слишком амбициозна и неоправданна", - заявила она, называя День города в первую очередь имиджевым мероприятием.



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