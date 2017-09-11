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Профсоюз метро рассказал о врезавшемся в стену поезде на станции "Щелковская": ФОТО
11 сентября 2017 г. | Время публикации 18:20 | Последние изменения 18:25
Рубрики: Метрополитен  
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Moscow-Live.ru
В профсоюзе работников метрополитена рассказали о причине воскресного сбоя на участке Арбатско-Покровской линии метро от "Партизанской" до "Щелковской". По словам председателя профсоюза Николая Гостева, машинист поезда не смог остановить состав и врезался в стену в тупике на станции "Щелковская". Гостев предположил, что это могло произойти из-за неисправности тормозов.

"Там поезда заходят в тупик, чтобы после отправиться в обратную сторону. В этот раз при заходе машинист не смог остановить состав, и тот снес стопорную призму, частично разрушив кирпичную стену", - рассказал Гостев "Московскому комсомольцу". Машинист, по его словам, успел выскочить из кабины и таким образом избежал травм. По данным РИА "Новости", метрополитен проводит служебную проверку.



В официальном Twitter Московского метрополитена ситуации на восточном участке Арбатско-Покровской линии в воскресенье посвящено четыре сообщения. Сначала сообщалось об увеличении интервалов движения между "Партизанской" и "Щелковской" "по техническим причинам", затем говорилось, что станция "Щелковская" временно закрыта на вход. Причины инцидента не назывались.

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Понедельник, 11 сентября 2017 г. // Последняя новость 20:25
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