NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
11
сентября
pda
Поиск
Архив

Две новые выделенные полосы открылись в столице
11 сентября 2017 г. | Время публикации 11:35
Рубрики: Общественный транспорт, Городская инфраструктура  
Сюжет: Автолюбителей потеснили на одну полосу
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Выделенная полоса для общественного транспорта открылась на Новоясеневском проспекте. Как сообщается на сайте мэрии Москвы, полоса проходит от Профсоюзной улицы до улицы Михаила Грешилова.

"Длина участка небольшая — 350 метров, но его ввод имеет большое значение для повышения качества работы маршрутов, осуществляющих транспортные связи со станцией метро "Теплый Стан", — пояснил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. Кроме того, с 11 сентября введена выделенная полоса на Рязанском проспекте, которая обеспечит приоритетным движением 27 городских и 16 пригородных маршрутов. Полоса проходит от МКАД до Садового кольца в оба направления, за исключением трех участков, где ведется строительство Кожуховской линии метрополитена. По окончании строительства полоса станет непрерывной.

Ранее международные эксперты рекомендовали организовать выделенные полосы на всех основных улицах центра Москвы, улучшив транспортную остановку и сделав поездки на общественном транспорте более привлекательными для горожан. Так, по словам международного транспортного консультанта по развитию общественного транспорта Джарретта Уокера, выделенные полосы должны обязательно появиться на Садовом и Бульварном кольце, улице Тверская и других улицах, где в прошлом году стартовала новая сеть маршрутов "Магистраль". "Стабильный и регулярный общественный транспорт станет визитной карточкой города и реальной альтернативой пользованию личными авто для москвичей", – отметил Уокер, которого поддержали большинство экспертов.

Twitter
facebook


Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Эксперты предложили организовать выделенные полосы на всех основных улицах центра Москвы
6 июля 2017 г.
Эксперты предложили организовать выделенные полосы на всех основных улицах центра Москвы
По словам экспертов, выделенные полосы должны появиться на Садовом и Бульварном кольце, улице Тверская и других магистралях центра, где стартовала сеть маршрутов "Магистраль". Ею воспользовались около 100 миллионов пассажиров.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
11.09.2017   11:32
3
07:00 08:00 09:00 10:00 11:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 11 сентября 2017 г. // Последняя новость 11:35
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>