Две новые выделенные полосы открылись в столице

Выделенная полоса для общественного транспорта открылась на Новоясеневском проспекте. Как сообщается на сайте мэрии Москвы
, полоса проходит от Профсоюзной улицы до улицы Михаила Грешилова.
"Длина участка небольшая — 350 метров, но его ввод имеет большое значение для повышения качества работы маршрутов, осуществляющих транспортные связи со станцией метро "Теплый Стан", — пояснил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. Кроме того, с 11 сентября введена выделенная полоса на Рязанском проспекте, которая обеспечит приоритетным движением 27 городских и 16 пригородных маршрутов. Полоса проходит от МКАД до Садового кольца в оба направления, за исключением трех участков, где ведется строительство Кожуховской линии метрополитена. По окончании строительства полоса станет непрерывной.
Ранее международные эксперты рекомендовали организовать выделенные полосы на всех основных улицах
центра Москвы, улучшив транспортную остановку и сделав поездки на общественном транспорте более привлекательными для горожан. Так, по словам международного транспортного консультанта по развитию общественного транспорта Джарретта Уокера, выделенные полосы должны обязательно появиться на Садовом и Бульварном кольце, улице Тверская и других улицах, где в прошлом году стартовала новая сеть маршрутов "Магистраль". "Стабильный и регулярный общественный транспорт станет визитной карточкой города и реальной альтернативой пользованию личными авто для москвичей", – отметил Уокер, которого поддержали большинство экспертов.