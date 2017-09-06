Две новые выделенные полосы открылись в столице

6 июля 2017 г. Эксперты предложили организовать выделенные полосы на всех основных улицах центра Москвы

По словам экспертов, выделенные полосы должны появиться на Садовом и Бульварном кольце, улице Тверская и других магистралях центра, где стартовала сеть маршрутов "Магистраль". Ею воспользовались около 100 миллионов пассажиров.