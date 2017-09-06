В "Яблоке" предупредили об опасности фальсификаций на выборах в Измайлово

Согласно предварительным результатам муниципальных выборов в районе Измайлово, кандидаты от "Яблока" и самовыдвиженцы получили 8 из 12 мандатов в местном совете депутатов. Эти данные подтверждаются копиями протоколов результатов голосования на всех участках, однако некоторые участковые избиркомы вводить эти данные в систему ГАС "Выборы" не торопятся. В оппозиции считают, что в Измайлово готовится фальсификация выборов.
По словам избранного депутата от "Яблока" Андрея Мирошниченко, председатель одного из УИКов вчера вечером исчезла вместе с протоколами и перестала выходить на связь. "Стало понятно, что готовится наглая фальсификация. Мы не сдадимся в любом случае, и жители района нас поддерживают. Хотя угроза, что данные будут искажены, остается. Мы не успокоимся, пока не увидим в глаза итоговые протоколы, и они не будут введены в ГАС "Выборы", - цитирует Мирошниченко сайт
партии.
Независимый кандидат в районе Измайлово Надежда Загордан в беседе с "Новой газетой"
рассказала, что председатель вышеупомянутого УИКа забаррикадировалась на третьем этаже управы: ее полчаса уговаривали покинуть помещение и отдать копии протоколов. "По УИКам мы их сверили, они не были сфальсифицированы. Кандидаты тут, бюллетени мы охраняем. Но самое главное, что мы нашли председателя УИК, которая сидела, закрывшись в комнате. Она не объяснила, почему она там сидела", - добавила Загордан.
Отметим, что крайне странные события в ночь на понедельник разворачивались в Тимирязевском районе Москвы. Сперва независимая команда активистки Юлии Галяминой объявила, что заполучила в местном совете депутатов большинство мест
. Однако затем местные участковые комиссии начали пересчитывать результаты выборов и "дорисовывать" голоса кандидатам от "Единой России", пишет
москвичка Анна Глухова, выступавшая наблюдателем в одном из местных УИКов.
"Все более-менее хорошо, первые четыре места - независимые кандидаты. ЕдРоска Москвина на пятом месте с 42 голосами. Дважды пересчитывали, сама Москвина сидела рядом, и вопросов по количеству у нее не возникло. В семь утра мне звонят из ТИКа - назначен пересчет по жалобе. По жалобе ТИК без свидетелей вскрыл пакет с бюллетенями, пересчитал и присвоил Москвиной 70 голосов. Это даже не 5 процентов, пририсованных за Путина - тетке пририсовали 18,5 процента", - отметила Глухова.
По ее словам, из-за низкой явки этих манипуляций оказалось достаточно, чтобы кардинально изменить состав совета депутатов в Тимирязевском районе. Вместе восьми независимых депутатов там оказалось только четыре. Наблюдатель добавила, что возмущавшихся кандидатов с территории избиркома "вытолкала полиция".