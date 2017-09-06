В "Яблоке" предупредили об опасности фальсификаций на выборах в Измайлово

11 сентября 2017 г. Кандидата в муниципальные депутаты выгнали из территориальной комиссии, где происходил пересчет голосов

Ранее Галямина писала, что избирком Тимирязевского района надо расформировывать, поскольку в участковой избирательной комиссии нашли вброс бюллетеней, а в другой комиссии тайно от наблюдателей вскрыли бюллетени.