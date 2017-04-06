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Градозащитники составили карту московских древностей, которым грозят ковши экскаваторов
12 апреля 2017 г. | Время публикации 20:11
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Global Look Press
Защитники московской старины опубликовали карту подземных археологических древностей, которым грозит практически неизбежное повреждение в ходе работ по программе "Моя улица". Как сообщается на портале "Хранители наследия", в этом сезоне траншеи по возможности отодвинули от предполагаемых мест археологических памятников, но без повреждений все же не обошлось.

В зоне риска могут оказаться остатки Белого города и башен Китайгородской крепости вдоль Москворецкой набережной. Их повреждение – уголовное преступление, так как подземные конструкции и остатки укреплений Китай-города поставлены на госохрану приказом президента как объект культурного наследия федерального значения. Между Москворецким мостом и Зарядьем работы могут затронуть остатки старинных кварталов, снесенных в 1930-60-е годы.

Благоустройство Лубянского проезда, Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц, Пречистенки, Пречистенской набережной, Баррикадной улицы наткнется на фундамент исчезнувших церквей, храмов и церковных некрополей. На Варварке под нынешней проезжей частью и тротуарами покоятся остатки построек Гостиного двора и Ростовского подворья первой трети XVII века, а также целого комплекса средневековых построек.

Координатор движения "Архнадзор" Константин Михайлов отмечает, что на словах власти обещают оперативно предотвращать угрозы археологическим находкам. Но в действительности никто не будет останавливать благоустройство ради сохранности подземных ценностей. У программы "Моя улица" есть жесткие сроки, и даже если археологи дежурят на объектах, руководить работами и требовать изменить маршрут техники они не могут.

В прошлом году в результате перекапывания улиц были частично разрушены части снесенного Страстного монастыря на Страстном бульваре, повреждены остатки башни Белого города на Пушкинской площади, закопаны деревянная мостовая, фрагменты, предположительно, подклета храма Димитрия Солунского и сводчатых конструкций у дома 15 на Тверской.

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