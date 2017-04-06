Градозащитники составили карту московских древностей, которым грозят ковши экскаваторов

24 августа 2016 г. Деревянную мостовую на Тверской вместо застекления зарыли обратно

Мостовую 18 века, судьба которой очень беспокоила москвичей, обещали сделать музейным объектом. Но в итоге приняли самое просто решение – засыпать обратно. Для сохранения дерева вне лабораторных условий нет технологий.