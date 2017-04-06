На северо-востоке Москвы коммунальщики уложили асфальт на 30 минут ради фотографий для отчета

31 марта 2017 г. Начальник, уволенный за "глонассящие" в Измайлово трактора, возглавил "Жилищник" другого района

Руководителя ГБУ "Жилищник" Северного Измайлово Алексея Жучкова по-тихому уволили через несколько дней после скандала с "глонассящими тракторами". Теперь он возглавляет ГБУ Соколиной Горы и продолжает "накручивать километраж".