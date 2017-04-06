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На северо-востоке Москвы коммунальщики уложили асфальт на 30 минут ради фотографий для отчета
12 апреля 2017 г. | Время публикации 19:29 | Последние изменения 20:10
Рубрики: Автотранспорт, Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Жители дома на улице Яблочкова на северо-востоке Москвы накануне стали свидетелями необычного метода укладки асфальта. Как отмечается в сообществе жителей Бутырского района, рабочие засыпали яму на дороге холодным асфальтом, но уже через полчаса собрали его при помощи трактора и уехали, по всей видимости, проводить аналогичный "ремонт" в другом месте.

"Высыпали, разровняли, сфотографировали для отчетности, собрали и повезли к следующим ямам. Многоразовый асфальт!" - иронизирует один из пользователей. Другие москвичи констатируют, что даже по тем адресам, где асфальт после "фотосессии" не убирают, дороги снова покрываются ямами в течение недели, а порой и вовсе по ходу того же дня.

Подобный "ремонт" фотографиями в Москве - случай далеко не единичный. Так, муниципальный депутат района Печатники Виталий Третьюхин ранее рассказывал, как местная управа своими силами затопила двор, чтобы затем исправить последствия "наводнения" и отчитаться о выполненной работе. В Пресненском районе жители просили разместить на своем доме табличку с адресом, но появилась она только в отредактированном "фотошопом" отчете главы управы. А в прошлом году у дома N52 на Ленинградском шоссе коммунальщики "дорисовали" исчезнувшую урну.

Кроме того, в марте этого года широкий резонанс получила история вокруг "глонассящей" снегоуборочной техники, которая нарезала круги по дворам с поднятыми щетками, изображая уборку улиц. В результате был уволен начальник ГБУ "Жилищник" Северного Измайлово, но спустя пару недель выяснилось, что его лишь перевели на аналогичную должность в другой район.
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